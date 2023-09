Techjournalist Daniël Verlaan op AMdag 2023. 'Niet paranoïde, wel minder naïef'

Het internet biedt iedereen eindeloos veel mogelijkheden. Maar dit geldt dus ook voor criminelen. Welke gevaren er allemaal op de loer liggen? En hoe je voorkomt dat jij, je organisatie en je klanten het slachtoffer worden van deze cyberboeven? Daar vertelt de prijswinnende (Loep én Tegel) techjournalist en schrijver van het boek 'Ik weet je wachtwoord' Daniël Verlaan je meer over in het AM Insights Café, tijdens AMdag 2023.

Sinterklaas die een zwaarbeveiligde bank probeert te hacken. Een ex-geliefde die in de winter de verwarming op afstand uitzet in het huis van zijn voormalige partner. Of middenin de nacht plots snoeihard de muziek aanzet. Situaties die even absurd als waargebeurd zijn. En - zo luidt de boodschap - echt iedere persoon en organisatie kunnen overkomen.

In Daniël Verlaan zijn boek ‘Ik weet je wachtwoord’ en zijn gelijknamige podcastserie en docu-reeks op Videoland komen de meest verbazingwekkende cyberverhalen voorbij.

Financiële dienstverlening evenmin veilig

Bedrijven binnen de financiële dienstverlening zijn evenmin veilig voor oplichters, hackers en fraudeurs. Recent berichtte AM nog over een Brabants advieskantoor , waarvan de charlatans van Makkelijk Lenen.com de gehele website hadden gekloond, om zo mensen te misleiden en voorschotfraude te plegen.

Hoewel er inmiddels een veelvoud aan cyberverzekeringen op de markt beschikbaar is en het onderwerp cyberveiligheid bespreekbaar maken tegenwoordig echt een verantwoordelijkheid van de zakelijk adviseur is, krijgt dit thema binnen veel assurantiekantoren - nog - niet de aandacht die het verdient.

Misschien bestaat er terughoudendheid omdat de meeste financieel adviseurs geen IT-achtergrond hebben? Totaal niet nodig, betoogt onder meer Annet Govaert van Concordia de Keizer.

Daniël Verlaan in het AM Insights Café

Als financieel dienstverlener ben je niet alleen zelf, maar zijn indirect ook jouw klanten, het doelwit van cybercriminelen. Op welke manieren valt jouw organisatie te hacken? Waar ben je als organisatie het meest kwetsbaar? En hoe wapen je je hiertegen?

Tijdens AMdag 2023 , op dinsdag 28 november in DeFabrique te Utrecht, neemt Daniël Verlaan je in het AM Insights Café mee in zijn verhaal. Niet om je paranoïde te maken, ‘maar wel minder naïef', zoals hij het zelf omschrijft.

