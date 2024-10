Dit is het programma van het Insights Café op AMdag 2024!

Over precies zes dagen openen eindelijk de deuren van DeFabrique voor AMdag 2024! In het AM Insights Café staat een bomvol programma voor je klaar, om je te inspireren, te informeren en je aan het denken te zetten. De unieke kroegsfeer vormt het perfecte decor voor gesprekken die er écht toe doen.

Vanaf de opening om 10:45 uur leidt presentatrice en dagvoorzitter van de AMdag Annemarie Brüning het bomvolle programma in ongetwijfeld goede banen. Ontdek hieronder het complete programma in het Insights Café! Zien we je daar?

Keynote Cyberveiligheid - Gina Doekhie (10:50 uur)

Phishing-aanvallen vormen een belangrijk onderdeel van de moderne cybercriminaliteit. Met behulp van AI kunnen criminelen hun aanvalstechnieken perfectioneren en personaliseren. Dit maakt het voor potentiële slachtoffers moeilijker om verdachte e-mails, telefoontjes en berichten te identificeren. De complexiteit en overtuigingskracht van phishing-mails zijn aanzienlijk toegenomen, waardoor zelfs de meest waakzame gebruikers in de val lopen. Hoe jij er niet in trapt? Dát vertelt Gina Doekhie op AMdag 2024!

Keynote AI - Jarno Duursma (11:40 uur)

Er wordt enorm veel gesproken en geschreven over AI. De verwachtingen zijn hooggespannen en tegelijkertijd zijn mensen kritisch. Maar wat kun je nu met kunstmatige intelligentie in je dagelijkse werk? Hoe zet je dit soort slimme software in als kenniswerker, met als resultaat onder andere een verbeterde productiviteit en meer creativiteit?

In zijn inspirerende én leerzame presentatie geeft Duursma uitleg, biedt hij verrassende inzichten en deelt hij concrete voorbeelden van handige tools op het gebied van AI. Ook biedt hij een kijkje in de toekomst en gaat hij in op de beperkingen en ethische dilemma’s. En natuurlijk besteedt hij ook aandacht aan de belangrijkste vraag: hoe blijven we menselijk in het tijdperk van kunstmatige intelligentie?

Uit het vak - Joséphine Chamoulaud, CEO Smile (12:35 uur)

Smile is simpelweg een succesverhaal. Niet alleen is ze een van de oudste insurtechs ter wereld ( since 1994) en de grootste online verzekeraar van Zwitserland, maar inmiddels is ze ook actief in Oostenrijk en Spanje. Een internationaal pronkstuk, met alleen in haar thuisland al 200.000 klanten, die voor allerlei verzekeringen bij Smile terecht kunnen. Van auto- tot reisverzekeringen, waarmee het bedrijf naar eigen zeggen tien keer winstgevender groeit dan de rest van de markt.

Op AMdag 2024 vertelt CEO Joséphine Chamoulaud waar het succes van Smile vandaan komt en hoe deze whizz-kids uit Zürich blijven groeien. Tipje van de sluier: daarin speelt hun Freemium Business Model , met dienstverlening aan zij die (nog) geen klant zijn, een cruciale rol. Wat ons betreft een onmisbaar stukje AMdag, als je van de beste wilt leren.

ASR over technologie als oplossing voor arbeidsmarktuitdagingen en betere dienstverlening (13:15 uur)

De situatie op de arbeidsmarkt is uitdagender dan ooit. We werken hybride en we hebben te maken met meerdere generaties op de werkvloer met allemaal hun eigen behoeften. Er zijn meer banen dan kandidaten én de samenleving vergrijst in een snel tempo. Tegelijkertijd blijven onze klanten en adviseurs moderne dienstverlening verwachten: goed geregeld, snel en duidelijk, relevant.

Technologische ontwikkelingen, zoals de combinatie van automatisering en AI, kunnen een oplossing bieden Om zowel de uitdagingen op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden en de dienstverlening aan klanten en adviseurs op peil te houden als deze zelfs stapsgewijs verbeteren. CHRO van ASR Jolanda Sappelli en directeur Schade Frank van Wessel van ASR praten hierover met elkaar.

Van nationaal naar internationaal: de revolutie in verzekeringsdistributie (13:45 uur)

De verzekeringsdistributiemarkt staat op een keerpunt. Waar de markt ooit gefragmenteerd was, zien we nu een krachtige consolidatie en een duidelijke verschuiving van nationaal naar internationaal. Grote internationale spelers zoals Howden, Brown & Brown, Söderberg en Ardonagh breiden in rap tempo uit in Europa en zetten de markt op zijn kop. Maar wat drijft deze giganten, en hoe gaat dit de toekomst van de verzekeringsdistributie vormgeven?

Marcel van Dijk van Marshberry weet als geen ander de strategieën achter deze veranderingen te doorgronden en presenteert zijn inzichten op een boeiende en inspirerende wijze. Wereldwijd staat hij op toonaangevende podia waar hij zijn visie op de toekomst van de verzekeringsdistributie deelt.

Het verhaal van Ardonagh: de visie en strategie achter hun expansiedrift (14:15 uur)

Ardonagh behoort tot de grote internationale spelers die zich razendsnel uitbreiden. In 2023 heeft het bedrijf een recordaantal van 67 overnametransacties gerealiseerd. Een jaar eerder betrad Ardonagh de Nederlandse markt met de overname van Léons Group. In 2023 volgde de acquisitie van Klap Verzekeringsmakelaar. Oorspronkelijk uit Engeland, is Ardonagh nu actief in dertig landen en telt het meer dan tienduizend medewerkers. Maar wat is het verhaal achter dit indrukwekkende groeibedrijf?

In een persoonlijk interview met Conor Brennan, lid van de Raad van Bestuur van Ardonagh, gaat onze dagvoorzitter Annemarie Brüning op zoek naar de drijfveren van het bedrijf. Wat is de visie en strategie achter hun expansiedrift? Wat stimuleert Ardonagh om zo snel en internationaal te groeien? En minstens zo belangrijk: slagen ze erin de bedrijven die ze overnemen succesvol te integreren en het klantbelang centraal te blijven stellen? Dit biedt een unieke kans om uit eerste hand te horen en te begrijpen wat grote internationale spelers drijft.

Verantwoord ondernemen en de menselijke maat - Adrie Heinsbroek van NN (14:45 uur)

Duurzaamheid is het helder maken van gemaakte afwegingen. De blik naar buiten keren om passende stappen in de eigen bedrijfsvoering en producten en diensten te kunnen nemen. Het gaat om je oor te luisteren leggen naar wat belangrijk wordt gevonden en het is oog hebben voor de context. We geven vorm en inhoud aan onze rol als financieel dienstverlener door het meewegen van de consequenties voor onze woon- en leefomgeving. Dát is de kern van medemenselijk en verantwoord ondernemen.

Achmea en Insver over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (15:15 uur)

Het belang van duurzaamheid en de noodzaak om actie te ondernemen neemt nog steeds toe​. Daarbij blijven de verwachtingen van stakeholders hoog en vragen wet- en regelgeving een grote mate van openheid. De verzekeringssector neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en wil graag helpen bij de overgang naar een duurzame economie. Om dit te realiseren is kennis en samenwerking binnen de verzekeringssector nodig.

Babs Dijkshoorn van Achmea en Carolien Sala van Insver nemen je mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Ze vertellen over de impact van deze veranderingen op jouw bedrijfsvoering en klantrelaties. Én geven praktische tips om duurzaamheid effectief te integreren in je klantgesprekken en dagelijkse werkzaamheden.

Minister van Enthousiasme Peter Heerschop met een inspirerende afsluiter (15:45 uur)

In circa 45 minuten spreekt de Minister van Enthousiasme op zijn eigen authentieke enthousiaste wijze de zaal toe. Hiervoor zet Peter Heerschop alles in wat op zijn pad kwam: lesgeven aan moeilijk opvoedbare kinderen, reizen, opvoeden, schrijven, voordragen, Lieve Marianne, de Olympische Spelen, de WK voetbal, grote liefde, mislukte liefde, maar bovenal: de ontmoetingen met mensen die er voor hem toe doen.