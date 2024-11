Gratis op AMdag 2024: het AMmagazine met de AM top 100 intermediair!

Nina van de Poll

Binnenkort publiceren we de jaarlijkse AM top 100 intermediair. Bezoekers van de AMdag kunnen op dinsdag 5 november als eerste de AM top 100 intermediair bekijken! Haal daarvoor het nieuwste AMmagazine op bij de stand van AM in loods 5!

De afgelopen maanden is de jaarlijkse AM top 100 intermediair weer met zeer veel zorg samengesteld door onze redacteur Rob van de Laar. Hij constateert dat de overnamegolf in een volgende fase lijkt aanbeland. Lees ook Dit was vorig jaar de top 10 Maar in het aankomende magazine staan ook verschillende interviews met enkele namen die dit jaar (opnieuw) terugkomen in de top 100. Summa Groep, Vanbreda Risk & Benefits Nederland, Univé Dichtbij en NDB Groep werden bezocht én bevraagd. Maar op welke plek zij precies staan...? AM top 100 intermediair op te halen Kom daarvoor langs bij de stand van AM in loods 5 en bemachtig een gratis exemplaar van het AMmagazine, inclusief de AM top 100 intermediair! Kom ook naar AMdag 2024! Je kunt je nog aanmelden!