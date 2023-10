TED talks AMdag: innovaties, nieuwe visies en veranderingen in de markt

Technologische innovaties en digitale oplossingen vinden inmiddels volop toepassing in de verzekeringsindustrie. Combineer die met duurzaamheid en de energietransitie en de kansen liggen voor het oprapen voor product-aanbieders en dienstverleners. Insurtech Zego is hier een voorbeeld van, zo ook het Simplifai-project. Beide innovatie projecten zijn vertegenwoordigd tijdens AMdag 2023.

“We moeten werken aan een nieuwe visie op mobiliteit”, bepleit Sander Kernkamp, sinds 2021 in dienst bij de Britse insurtech Zego als General Manager Nederland. Zego zet zich in om rijden veiliger, groener en betaalbaarder te maken en specialiseert zich in verzekeringen voor de deeleconomie en de mobiliteitssector. Een verzekeraar die innovatief is met flexibele verzekeringspolissen en vooroploopt met geavanceerde gegevensanalyses en technologie om het rijgedrag en de activiteiten van klanten te monitoren. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot lagere verzekeringspremies voor chauffeurs die zich veilig gedragen op de weg.

Technologie brengt veiligheid en duurzaamheid bij elkaar

Beter rijgedrag leidt niet alleen tot veiligere wegen en minder verkeersongevallen, maar het draagt ook bij aan een groenere planeet én biedt wagenparkbeheerders de mogelijkheid om aanzienlijk op kosten te besparen. Het lijkt bijna onmogelijk om verkeersveiligheid, duurzaamheid en kostenbesparingen samen te brengen, toch ziet Zego kansen. Sander Kernkamp zal tijdens de AMdag uit de doeken doen hoe ze dit bij Zego voor elkaar krijgen. Voorheen was Sander Kernkamp onder meer ceo Schade Nederland bij NN Group en ceo van ABN AMRO Verzekeringen.

AI als tool om concurrentie voor te blijven

Efficiëntie en automatisering zijn cruciaal voor toekomstige groei en het overwinnen van uitdagingen binnen een competitieve arbeidsmarkt. Dit benadrukken Koen Molenaar (Van Ameyde) en Jeremy van Vugt (Flyct Letselschade), eveneens sprekers tijdens de vijftien minuten durende TED talks tijdens de AMdag. Ze doelen hiermee bij uitstek op Simplifai . Dit project binnen Flyct draait om verbeterde communicatie en automatisering, met als doel om de juiste mensen in te zetten.

De letselschadespecialist heeft in de eerste maand van het project al succesvol 300 arbeidsuren bespaart en is vastbesloten om haar automatiseringsinspanningen voort te zetten in samenwerking met Simplifai.

De rol van Lloyd's voor het intermediair

Vernieuwing kan ook in het verleden liggen. Dit bewijst verzekeringsmarkt Lloyd’s met zijn unieke marktmodel, waarin meerdere partijen samenwerken om verzekeringsrisico's te beheren en te dekken. Jack Knapen en Iwan Röpcke, beiden werkzaam bij Lloyd’s, houden een TED talk over de ontwikkeling van Lloyd’s, van de oprichting in de zeventiende eeuw tot het heden. Ze gaan in op het stempel dat Lloyd’s drukt op de Europese economie en de rol van en voor het Nederlandse intermediair. Ook de ambities en toekomst van Lloyd’s passeren de revue.