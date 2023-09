Geen houtje-touwtje-presentaties meer: zo innoveert PensioenBij met klantcontact

Ronald Gort en Hans Donkervoet zagen het onlangs zelf weer gebeuren. Een brief aan tweehonderd werknemers met het verzoek om een keuze te maken over doorbeleggen werd door een handjevol mensen gelezen en niemand had een keuze gemaakt. Effectieve pensioencommunicatie blijft complex. PensioenBij ondersteunt adviseurs om efficiënt te communiceren met medewerkers van klanten met een collectieve pensioenregeling. "In de pensioenwereld communiceren we al 25 jaar gebaseerd op angst. Dat is niet effectief."