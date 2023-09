Media belangrijkste informatiebron Wtp; dienstverleners ver achterop

Consumenten halen hun kennis over de nieuwe pensioenwet en de gevolgen voor hun situatie voornamelijk uit het nieuws. Uit een onderzoek onder 562 consumenten in opdracht van AM, noemt 70 procent de media als bron van informatie. Pensioenfondsen en -verzekeraars volgens met 17 procent op zeer gepaste afstand. Uit het onderzoek van Miles Research blijkt dat verder dat aanbieders, werkgevers en overheid de belangrijkste gewenste bronnen van informatie zijn.