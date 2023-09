Consumentenonderzoek: lumpsum pensioen vooral gewenst voor onverwachte uitgaven

Wie de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, kan straks een deel van het opgebouwde pensioenvermogen in één keer opnemen. Maximaal 10 procent. Tegenstanders zijn bang dat particulieren het geld zullen verjubelen. Voorstanders vinden dat een paternalistische gedachte en pleiten zelfs voor een hoger percentage 'ineens'. Marktonderzoeker Miles Research vroeg in opdracht van AM 562 consumenten of ze een lumpsum zouden opnemen, en zo ja met welk doel.