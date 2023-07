CB plaatst terecht uitsluitingsclausule op AOV-polis klant met psychische klacht

Centraal Beheer heeft terecht met terugwerkende kracht een uitsluitingsclausule op de polis van een arbeidsongeschiktheidsverzekering van een verzekerde geplaatst. Die had moeten begrijpen dat de klachten waar hij mee te maken had van psychische aard zijn en dat die gemeld hadden moeten worden bij het aangaan van de verzekering. De opname van zijn personalia in de interne frauderegisters van Achmea voor de periode van acht jaar blijft dan ook in stand.