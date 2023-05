Zo voorkom je dat klant psychische klacht 'verzwijgt' bij afsluiten AOV

Psychische klachten zijn bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een grijs gebied. Die ervaring hebben assurantieadviseur Majan van Riessen en consultant Annemieke Postema. Zij benadrukken dat het van groot belang is om de gezondheidsverklaring correct in te vullen om te voorkomen dat verzekeraars in de toekomst niet uitkeren. Ze gaan in op de vraag hoe adviseurs kunnen voorkomen dat klanten psychische aandoeningen al dan niet bewust achterhouden bij het afsluiten van een AOV.