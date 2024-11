Gesponsord Klaverblad: 'Ook preventie rondom AOV vraagt om maatwerk'

Voorlezen

Als het aankomt op preventieve hulp rondom arbeidsongeschiktheid is er geen one-size-fits-all. Daarbij komt dat ondernemers het toch vaak lastig vinden om zelf op tijd aan de bel te trekken óf überhaupt niet weten van het bestaan van preventieve hulp vanuit de verzekeraar. "Daarom is juist dat persoonlijke contact ook zo belangrijk, om zo te kunnen signaleren en door te kunnen vragen", zegt Conny Pronk, claimbehandelaar AOV bij Klaverblad. "Een AOV vereist op alle vlakken maatwerk. En dat geldt zeker ook voor preventie."

Als claimbehandelaar AOV bij Klaverblad heeft Pronk te maken met uiteenlopende casussen. “Vaak kom ik pas in beeld als het probleem al dusdanig is dat er een claim aan te pas komt. Maar het liefst willen we dat stadium natuurlijk voor zijn. Voor veel ondernemers is hun bedrijf hun kind; daar leggen ze hun ziel en zaligheid in. Meestal willen zij niets liever dan weer aan het werk. Dus hoe mooi is het als dit gewoon kan door preventief in te grijpen op het moment dat het even niet zo lekker loopt?”

“Toch zien we nog vaak dat klanten niet weten dat er preventieve hulp vanuit de verzekeraar beschikbaar is. Of dat een ondernemer het toch lastig vindt om zelf op tijd die hulpvraag te stellen. Daar vervullen wij als verzekeraar een belangrijke rol, maar zeker ook adviseurs. Met signaleren, doorvragen en klanten actief wijzen op de mogelijkheid van preventieve hulp kunnen we een hoop narigheid voor zijn.”

Preventieve hulp succesvolle ondernemers

Conny Pronk, claimbehandelaar AOV bij Klaverblad.

Want dat klanten weten van het bestaan van preventieve hulp, betekent nog niet dat ze er ook daadwerkelijk uit zichzelf gebruik van maken. Pronk: “De belangrijkste doelgroep van onze AOV bestaat uit ondernemers met uitvoerende beroepen. Enorm harde werkers die maar doorgaan - totdat het écht niet meer gaat. Denk maar aan de ondernemers bij wie de zaken lekker lopen en die daardoor kunnen uitbreiden. Ze nemen personeel aan en krijgen opeens met een totaal andere tak van ondernemen te maken. Daar zien we dan best wel eens problemen ontstaan. Door tijdig in te grijpen kun je dan vaak grotere problemen voor zijn.”

Een klant weet vaak niet waar het pijnpunt zit

“Natuurlijk durft een klant eerder aan de bel te trekken bij een vertrouwd contact”, Gaat Pronk verder. “Tussen de adviseur en klant bestaat er natuurlijk al een vertrouwensband. En ook wij bij Klaverblad vinden het belangrijk om hierin te investeren. Zodra iemand belt, wordt er ook meteen een vast contactpersoon aangewezen. De klant kan die contactpersoon rechtstreeks bellen en mailen. Dit maakt contact opnemen en (hulp)vragen stellen veel laagdrempeliger voor ze.”

Een klant weet in veel gevallen niet waar precies het pijnpunt zit en wat de onderliggende factor is”

Dat onder andere juist die persoonlijke aanpak rondom de Klaverblad AOV wordt gewaardeerd, bewees de eerste plek in de categorie ‘Inkomen’ van de IG&H Performance Monitor eerder dit jaar. Door het korte lijntje met de claimbehandelaar komt het ook wel eens voor dat een klant zelf met een preventievoorstel komt: “We komen daardoor zelfs wel eens aan een nieuwe preventiepartner.”

“Toch weet in veel gevallen een klant niet waar nu precies het pijnpunt zit en wat de onderliggende factor is. Voor de meeste klanten is het ook hele onbekende materie. Daarom geloven we ook niet in een one-size-fits-all voor preventieve hulp rondom arbeidsongeschiktheid. We zien bijvoorbeeld veel ondernemers die baat hebben bij coaching, maar toch is het lang niet voor iedereen de beste oplossing. Daar komt echt dat stuk maatwerk bij kijken, het doorvragen en het persoonlijke contact.”

De verbindende factor voor de klant

Als er een hulpvraag is gesteld of gesignaleerd, kijkt Klaverblad waar de ondernemer baat bij kan hebben. Pronk: “We werken bijvoorbeeld samen met diverse bedrijfskundige bureaus met verschillende vakgebieden. Zo heeft de ene ondernemer meer aan iemand die gespecialiseerd is in bedrijfsvoering, zoals het omzetten van bv’s, nv’s et cetera en biedt voor de ander een professional organizer uitkomst. Maar we werken bijvoorbeeld ook samen met STEP, een landelijke partij voor ergonomische adviezen.”

We werken samen met diverse bedrijfskundige bureaus met verschillende vakgebieden”

“Het komt wel eens voor dat we eerst een van onze interne arbeidsdeskundigen inschakelen. Een arbeidsdeskundige gaat dan met de ondernemer aan de tafel zitten, soms ook samen met zijn adviseur, om bijvoorbeeld de hulpvraag nog duidelijker te krijgen. Vaak vindt een klant dat ook wel prettig; iemand die gewoon even op een informele manier met ze meekijkt, zonder dat er gelijk een heel vervolgplan aan vast zit. Dat is dan echt een sparringpartner voor ze.”

“Het kan ook zijn dat bij de intake blijkt dat de situatie en de hulpvraag toch heel erg uit elkaar liggen. Dan schakelen we daar weer op. Er is tussendoor regelmatig contact tussen ons en de klant en als dat wenselijk is natuurlijk ook met de adviseur. Zo kunnen we goed de vinger aan de pols houden. Gaan we nog met elkaar naar het juiste punt? Klikt het met de contactpersoon aan wie we de ondernemer hebben gekoppeld? We zijn echt de verbindende factor. Om er zo uiteindelijk voor te zorgen dat de ondernemer gewoon kan blijven doen wat hij het liefste doet.”

Dit artikel is gesponsord door Klaverblad .