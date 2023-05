Advocaat Agnes Koert over afsluiten AOV: 'Gezondheidsverklaring moet anders'

Er gaat wel eens wat mis bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verzekeringsadvocaat Agnes Koert weet daar alles van. Zij springt in de bres voor verzekerden die een conflict hebben met hun verzekeraar. De onjuist ingevulde gezondheidsverklaring is naast medische objectiveerbaarheid, relatief vaak de inzet van een juridisch geschil. “De gezondheidsverklaring moet echt anders”, is haar opvatting.