Duurzame aanpak bij letselschade: samen tot effectieve oplossingen komen

Als één van de drie grootste schadeverzekeraars van Nederland ziet a.s.r. veel letselschadezaken voorbij komen. Vanuit mijn rol als adjunct-directeur Personenschade bij a.s.r. ben ik betrokken bij afwikkeling van de letselschadezaken. Als schadebedrijf kijken we voortdurend hoe we met een persoonlijke aanpak slachtoffers kunnen ondersteunen in hún situatie en proces.

Meedenken

Bij a.s.r. willen we duurzaamheid onderdeel laten zijn van alles wat we doen. Als aansprakelijke verzekeraar bij letsel na een ongeval zit de kern in het zo goed mogelijk meedenken met een betrokken persoon vanuit de specifieke persoonlijke omstandigheden. Daarbij kan het gaan om werk, hobby of iets wat belangrijk is in het dagelijks leven van een individu. Vandaaruit kun je helpen het leven zoals het was voor het ongeval weer (zo veel mogelijk) op te pakken. Dit noemen we ook wel het inzetten van herstelgerichte ondersteuning. We helpen een betrokken persoon op een duurzame wijze inzetbaar te zijn of weer te worden. Inzetbaarheid zien we breed, zowel voor het werk, de thuissituatie, mobiliteit, hobby en wat nog meer voor de betrokken persoon belangrijk kan zijn. De herstelgerichte ondersteuning die we inzetten, kan bestaan uit begeleiding door een professional, een materiële oplossing of gewoonweg uit meedenken.

Inzetbaarheid zien we breed, zowel voor het werk, de thuissituatie, mobiliteit, hobby en wat nog meer voor de betrokken persoon belangrijk kan zijn

Samen tot effectieve oplossingen komen

In de praktijk betekent dit dat we ervoor zorgen dat onze collega’s weten welke mogelijkheden er zijn om te ondersteunen, het juiste gesprek hierover kunnen voeren en direct weten welke professionele partijen we kunnen vragen om te ondersteunen bij een oplossing. In iedere situatie van letsel bespreken en bekijken we wat nodig is. We kijken – soms ook met de nodige creativiteit – naar de meest passende oplossing. Dit doen wij het liefst in een persoonlijk overleg om een zo goed mogelijk beeld te krijgen. Aan de kant van de persoon die het letsel ervaart, vraagt het om openheid over de persoonlijke situatie en het nemen van de regie in het eigen herstel. Zo kom je met elkaar tot effectieve oplossingen die het beste bij de individuele situatie aansluiten.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld een bouwbedrijf uit ons herstelnetwerk inschakelen voor aanpassing van een woning, zodat iemand in de gegeven situatie toch in de woning kan blijven wonen. In een geval van een jongere die nooit meer van zijn beperking af zal komen, hebben we ondersteuning georganiseerd om bijvoorbeeld weer naar school te kunnen gaan en activiteiten in de vriendschappelijke sfeer te ondernemen. In een situatie waarin iemand korte tijd na ongeval moest verhuizen en dit vanwege het opgelopen letsel eigenlijk onmogelijk was, hebben we de verhuizing alsnog kunnen organiseren. Maar bijvoorbeeld ook het installeren van een achteruitrijcamera om zelfstandig naar het revalidatiecentrum te kunnen rijden, heeft in een individuele situatie geholpen. En soms is inschakeling van een arbeidsdeskundige of een opleidingscoach de weg naar een zinvolle invulling van werk of opleiding.

Zo zijn er talloze praktijkvoorbeelden te noemen waar we iemand na een ongeval met letsel mee kunnen ondersteunen om zoveel mogelijk de draad weer op te pakken. De genoemde voorbeelden geven aan dat ingewikkeld lijkende situaties soms gebaat zijn bij een creatieve of pragmatische oplossing. Met het vinden van de meest passende oplossing, geven wij in de dagelijkse praktijk invulling aan onze ambitie om duurzaamheid onderdeel te laten zijn in alles wat we doen.

Dit artikel is gesponsord door a.s.r.