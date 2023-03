Oude schade of niet? Univé deed te weinig onderzoek en betaalt sowieso

Een stel deed beroep op hun opstalverzekering van Univé, omdat door een renovatie bij de buren een scheur was ontstaan in een muur van hun woning. Hoewel de scheur volgens de aannemer al voor de renovatiewerkzaamheden aanwezig was, moet Univé toch opdraaien voor de kosten. Dat heeft Kifid besloten.