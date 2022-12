Dit zijn de verzekerings- en hypotheektalenten van 2022

Eerder werden de namen van zeven talenten die in de lijst van dit jaar staan al bekendgemaakt. Zij namen deel aan een rondetafelgesprek bij Aon in Rotterdam om van gedachten te wisselen over diverse zaken die met de branche te maken hebben.

Voorgedragen door werkgever

De kandidaten voor de AM top 25 talent 2022 zijn voorgedragen door hun werkgever, die hoge verwachtingen heeft van hun adviseur, teammanager, broker, productspecialist, risk control partner, consultant, IT-auditor , claims adjuster, financieel planner, data scientist, productmanager, accountmanager, schadebehandelaar of actuaris. Op peildatum 31 oktober 2022 waren de kandidaten niet ouder dan dertig. Bovendien werkten ze op dat moment maximaal drie jaar in hun huidige functie.

Voor het eerst hypotheektalenten in de lijst

Eerder stelde AM altijd een lijst met alleen verzekeringstalenten samen, waardoor young professionals die als talent beschouwd kunnen worden op het terrein van hypotheken en financiële planning veelal buiten de boot vielen. Daarom is nu gekozen voor één lijst, ook omdat verschillende talenten actief zijn op meer dan alleen verzekeringsterrein. De AM top 25 verzekeringstalent is omgedoopt in de AM top 25 talent.