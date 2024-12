AM Top 25 Talent: maak kennis met de verzekerings- en hypotheektalenten van 2024

De AM Top 25 Talent 2024 is bekend. De jonge professionals uit de lijst werken zowel in de verzekerings- en hypothekensector als in de financiële planning.

De kandidaten voor de AM Top 25 Talent 2024 zijn genomineerd door hun werkgever of branchegenoten. Ze zijn op de peildatum 31 december 2024 dertig jaar of jonger. Daarnaast werkten ze op dat moment niet langer dan drie jaar in hun huidige functie. Ze hebben allemaal grote ambities in de financiële dienstverlening.

Stage als ingang branche

Opvallend aan de lijst dit jaar is dat veel talenten bij hun huidige werkgever zijn begonnen als stagiair(e). Het lijkt erop dat dit voor een aantal werkgevers in de branche een goede manier is om jong talent aan te trekken. Andere zaken die de sector aantrekkelijk maken, is de vrijheid en flexibiliteit. Zo bleek uit het rondetafelgesprek dat vorige maand met zeven van de talenten uit de lijst werd gehouden.

Rondetafelgesprek met talenten

Eerder werden de namen van acht talenten die in de lijst van dit jaar staan al bekendgemaakt. Zeven van hen namen deel aan het rondetafelgesprek bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag om van gedachten te wisselen over over verschillende onderwerpen die de financiële dienstverlening raken. Bij het gesprek schoven talenten bij verzekeraars en intermediairs aan.