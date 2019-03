Kopen voor de verhuur verschuift naar randgemeenten

De interesse in het kopen van een woning voor de verhuur richt zich steeds minder op de grootste steden. Woonfonds ziet al dat 33% van haar klanten kiezen voor een verhuurwoning in randgemeenten. Jaap Huurnink, directeur van Opleidingsinstituut FOI, noemt de sterk gestegen huizenprijs in de grote steden, als belangrijkste reden voor de verschuiving. Daarnaast speelt ook de regelgeving rond de verhuur een rol, zo stelt Huurnink.

“In steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag is het hard gegaan met de gemiddelde woningprijs. Ook de huurprijzen zaten in de lift, maar deze blijven in verhouding achter bij de woningprijs zelf. Vooral lopende huurcontracten hebben een dempend effect op de huurprijzen. Hierdoor bestaat het risico dat kopers de hoofdprijs betalen, zonder dat dit terug te zien is in de huuropbrengsten. Mede om die reden zoeken particulieren vaak woningen waar geen huurverplichtingen op rusten.’’

Gunstige verhouding aanschafprijs en huur

Naast de prijs is ook het aanbod vaak een struikelpunt. Zeker in de grotere steden is het lastiger om geschikte woningen te vinden met een goed risico-rendement perspectief. Uitwijken naar kleinere plaatsen is een aantrekkelijk alternatief. Daarbij denkt Huurnink niet meteen aan het uiterste puntje van Limburg of Groningen.

‘’Neem bijvoorbeeld steden als Zwolle, Delft, Rijswijk, Veldhoven en Waalre. In dergelijke plaatsen heb je meer kans op een gunstige verhouding tussen aanschafprijs en huur.’’

Zoek het dicht bij huis

“Kopers doen er goed aan zich te verdiepen in de woningmarkt ter plaatse. Kopers willen nog wel eens het belang van lokale kennis onderschatten. 75% van onze klanten koopt een verhuurwoning in een straal van 15 kilometer van hun eigen woning”, geeft manager Woonfonds, Paul Bänziger aan.

“Woningverhuur doe je bij voorkeur op fietsafstand, zodat je gevoel hebt bij de omgeving. Met een adviseur en makelaar dicht bij huis. Hoe is bijvoorbeeld de wijk en zijn er bouwplannen of andere belangrijke plaatselijke ontwikkelingen? Het rendement kan tegenvallen als de koper te veel op afstand staat. Zeker als mensen in een minder bekende omgeving kopen voor de verhuur, raden we aan om advies in te winnen bij partijen die de lokale kennis wel in huis hebben.’’

Verschil in regelgeving

In principe zijn we één land met één pakket regels rond de verhuur van woningen. Toch zie je dat steden als Amsterdam en Utrecht strakkere regels hanteren dan gemiddeld. Plaatselijke regelgeving vult het landelijke beleid aan. Als koper kan dit bijvoorbeeld het splitsen van je woning of het plaatsen van een aanbouw lastiger maken. Beperkende regelgeving kan het rendement van verhuur negatief beïnvloeden.

De overheid zit in een spagaat wat betreft woningverhuur. Enerzijds is er de angst dat investeerders de woningmarkt ontregelen. Anderzijds pleitte DNB-voorzitter Klaas Knot, recent nog voor een omvangrijke vrijehuursector.

Dit artikel is gesponsord door Woonfonds.