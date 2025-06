Gesponsord Bedrijfsarts Michel Soffers: 'Niet alleen over verzuim praten, maar het echt helpen voorkomen'

In het midden- en kleinbedrijf zijn continuïteit en persoonlijke inzet vaak allesbepalend. Ziekteverzuim kan juist daar de druk op werknemers én werkgevers enorm opvoeren. De rol van de bedrijfsarts kan dan het verschil maken.

Bij ZekerArbo ziet Michel Soffers elke dag hoe uitval zomaar kan ontstaan. “Niemand is Superman of Superwoman. Juist in het mkb is het belangrijk om signalen tijdig te herkennen en duurzaam te handelen.”

Groot verschil maken

Soffers werkt sinds 2019 als bedrijfsarts. Zijn carrière begon echter in de psychiatrie. “Ik zat in de laatste fase van mijn opleiding tot psychiater. Per toeval kwam ik terecht bij de bedrijfsgeneeskunde van Zorg van de Zaak, en ik ben nooit meer weggegaan.”

Wat hem gelijk aantrok in het vak? “Je bent geen behandelaar, dat moet je loslaten. Maar je kunt wél een groot verschil maken in het leven van mensen, juist door hen op een coachende manier te begeleiden naar herstel. Je bent een beetje arts, een beetje coach, en soms ook een strategisch adviseur voor de werkgever.”

Grondige intake

Bij ZekerArbo werkt Soffers met name voor mkb-bedrijven, van kleine ondernemingen tot bedrijven met enkele honderden medewerkers. De werknemers van kleinere bedrijven komen vaak naar de spreekuurlocaties, terwijl hij bij grotere bedrijven ook regelmatig op locatie komt voor werkplekonderzoek of jaarrapportages. Contact met werkgevers is meestal telefonisch, maar dat betekent niet dat het minder intensief is. “We voeren veel beleidsgesprekken. En bij verzuim starten we altijd met een grondige intake waarbij we niet alleen naar medische factoren kijken, maar ook naar privéomstandigheden en werkdruk. Zo filter je er eigenlijk heel snel uit wat er speelt.”

Preventie in actie

Een concreet voorbeeld is het verhaal van een werkneemster bij een klein uitzendbureau. “Zij was administratief medewerker, maar fungeerde in de praktijk als regelneef voor alles: huisvesting, zorg, communicatie. De druk was enorm. Ze viel uit met burn-outklachten.” Soffers schakelde snel een psycholoog in via het netwerk van ZekerArbo, maar ging verder dan alleen medische begeleiding. “Samen met een inzetbaarheidscoach gingen we met de werkgever in gesprek. We gaven ook advies over de organisatiestructuur, stelden kritische vragen over werkdruk en verwachtingspatronen. Nu is de organisatie bezig met een herinrichting. Dát is preventie in actie.”

Mkb zoekt ondersteuning

Volgens de bedrijfsarts is het mkb in toenemende mate op zoek naar praktische ondersteuning die verder gaat dan standaard verzuimbegeleiding. “De behoefte aan preventie groeit. Bedrijven willen weten wat ze kunnen doen om uitval te voorkomen. Denk aan werkplekonderzoeken, trainingen in omgaan met werkdruk of het verbeteren van roosters in de thuiszorg om medewerkers meer hersteltijd te geven.” Trends als personeelstekorten, vergrijzing en financiële druk zorgen voor toenemende complexiteit, voegt hij toe. “Werknemers hebben vaak te maken met mantelzorg, jonge kinderen én werkdruk. Ze houden alle ballen hoog, totdat het niet meer gaat. Als bedrijfsarts probeer ik die signalen vroeg te herkennen en bespreekbaar te maken.”

Vindbaar en herkenbaar

Om tegemoet te komen aan die groeiende behoeften, werd in januari 2025 ZekerArbo gelanceerd , het nieuwe mkb-label van Zorg van de Zaak. Het brengt betere zichtbaarheid en herkenbaarheid voor mkb’ers. “Onder de oude naam – Zorg van de Zaak MKB – waren we onvoldoende vindbaar online. Nu hebben we een eigen label, een duidelijke naam en een eigen gezicht.”

Voor Soffers betekent dat ook meer ruimte voor maatwerk: “ZekerArbo is echt ingericht op de dynamiek van het mkb. We weten hoe familiebedrijven werken, hoe lastig het is om mensen te missen, en hoe belangrijk persoonlijke aandacht is.”

Breed netwerk

De bedrijfsarts heeft de beschikking over een breed netwerk. “We hebben toegang tot psychologen, arbeidsdeskundigen, traumabehandelaars, inzetbaarheidscoaches én trainers voor leidinggevenden. Bijvoorbeeld via partners als Brout , een impactvol trainingsbureau op het gebied van leiderschap. Zo kunnen we snel schakelen en bedrijven helpen met zowel curatie als preventie.”

Soffers benadrukt dat ZekerArbo veel meer doet dan zieken zien. “We helpen bedrijven echt vooruit. We praten over duurzame inzetbaarheid, geven ongevraagd advies als dat nodig is en proberen altijd samen met de werkgever naar structurele oplossingen te zoeken. We willen geen vinkjes zetten, maar echt bijdragen aan werkplezier en gezondheid. Niet pas in actie komen als het misgaat, maar samen kijken wat er nodig is om verzuim te voorkomen. Dáár ligt onze kracht.”

Dit artikel is gesponsord door ZekerArbo.