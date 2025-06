Gesponsord De drie belangrijkste marktontwikkelingen rondom AOV

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen waren de afgelopen periode trending topic. Een goede ontwikkeling, want van de 2,5 miljoen ondernemers zit nog altijd bijna 80% zonder een AOV. John Meijvogel, productmanager AOV bij Klaverblad, bespreekt de drie belangrijkste marktontwikkelingen rondom de AOV.

1. De BAZ: de verplichte AOV voor zelfstandigen

Hoewel nog niet alles rondom de Wet basisverzekering arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (BAZ) in kannen en kruiken is, is hij al flink in opspraak geweest. Beetje bij beetje wordt duidelijk dat het voor ondernemers vele malen interessanter is om juist nu, vóór de peildatum, een zelfgekozen AOV af te sluiten. John Meijvogel, productmanager AOV bij Klaverblad : “Dit heeft te maken met de eerbiedige werking; de overgangsregeling voor ondernemers met al een AOV. Deze regeling maakt het mogelijk dat ondernemers hun bestaande verzekering mogen blijven gebruiken en daarmee vrijgesteld worden van de verplichte AOV. De voorwaarden waaraan een al lopende AOV voor de vrijstelling moet voldoen zijn bij de overgangsregeling veel soepeler dan na introductie.”

Om gebruik te maken van de overgangsregeling moet de verzekering natuurlijk wel aan bepaalde criteria voldoen. Zo is bijvoorbeeld een eindleeftijd van minstens 55 jaar vereist. “De regels om van tevoren vrijgesteld te worden van de verplichte AOV zijn lang niet zo streng als bij een opt-out”, vertelt Meijvogel. Ondernemers die pas na ingang van de wet een AOV afsluiten komen niet meer in aanmerking voor de overgangsregeling. Zij kunnen dan alleen afzien van de verplichte AOV door gebruik te maken van de opt-out regeling. En die is aanzienlijk strenger: “Bij de opt-out regeling moeten premie en dekking (zoals wachttijd en eindleeftijd) minimaal gelijk zijn aan de verplichte BAZ. Ook zijn uitsluitingen vanaf dat moment bijvoorbeeld niet meer toegestaan.”

Meijvogel vervolgt: “Een one-size-fits-all AOV is duidelijk niet de beste oplossing voor ondernemers om hun inkomenszekerheid te behouden. Bij de verplichte AOV wordt niet gekeken naar de kenmerken van verschillende beroepsgroepen, terwijl een timmerman uiteraard hele andere behoeften heeft dan een accountant. Een AOV vraagt om advies op maat en vervolgens om maatwerk vanuit de verzekeraar, zo geloven wij bij Klaverblad. En vaak is dat nog relatief goedkoper ook.”

2. De Wet DBA tegen schijnzelfstandigheid

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt vanaf dit jaar gehandhaafd. “Dat betekent concreet dat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2025 bij zowel opdrachtgevers als zzp’ers actief controleert op schijnzelfstandigheid. Daardoor zien we het aantal zelfstandigen teruglopen”, aldus Meijvogel. In het eerste kwartaal van 2025 is het aantal zzp'ers in Nederland voor het eerst sinds de start van de metingen in 2013 gedaald, vertellen cijfers van het CBS. De daling is vooral zichtbaar bij zzp'ers die eigen arbeid aanbieden, de groep zzp'ers die eigen producten verkopen lijkt juist relatief stabiel te blijven.

Toch blijft het een populaire vorm van ondernemen. Nederland zit met zo’n 1,2 miljoen zzp’ers nog altijd in de top 5 van landen met de meeste zzp’ers. Ongeveer een kwart daarvan heeft al een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het vaakst verzekerd voor arbeidsongeschiktheid is de bouwsector met 23,5%, terwijl de kunstsector het laagst scoort. In de bouw zien ze het belang van een AOV dus het meest in; daar zijn de risico’s natuurlijk ook groter en zichtbaarder. “Onze AOV’s zijn juíst aantrekkelijk voor deze zwaardere beroepsgroepen. Bij de nieuwste AOV van Klaverblad, de Royaal Premium AOV , kan 70% van de beroepen in klasse 4 zich zelfs gewoon verzekeren tot de AOW-leeftijd. Iets wat best uniek is in de verzekeringsmarkt.”

3. Belang rol van adviseur bij kiezen AOV

Een AOV is bij uitstek een adviesproduct. En door de komst van de verplichte AOV wordt de rol van verzekeringsadviseurs alleen nog maar belangrijker. “Daarom lanceerden wij onlangs ook een AOV die alleen via de adviseur kan worden gesloten. Een uitgebreide verzekering met enorm veel keuzevrijheid, waarbij het advies van de verzekeringsadviseur wat ons betreft echt vereist is.”

Het is voor een ondernemer überhaupt lastig te bepalen wat er precies nodig is als hij uitvalt door ziekte of een ongeval. De standaard dekking vanuit de verplichte AOV biedt hiervoor vaak niet genoeg voor ondernemers. Meijvogel licht toe: “Veel ondernemers voelen de noodzaak voor het nu afsluiten nog niet, en zijn zich onvoldoende bewust van de verschillen tussen een zelfgekozen AOV en de verplichte AOV. Denk alleen maar aan de dekking voor beroepsarbeidsongeschiktheid die verzekeraars wel bieden, en de verplichte AOV niet. Het spreekt daarnaast voor zich dat er voor de verplichte AOV niks wordt gedaan op het gebied van preventie. Iets waar wij als verzekeraar juist veel zorg aan besteden.”

Daarnaast wordt bij de verplichte AOV ook nog een nieuw criterium geïntroduceerd; de drempelfunctievariant. “Als een ondernemer bij arbeidsongeschiktheid nog (theoretisch) in staat is om een van de aangewezen drempelfuncties op minimumloonniveau uit te kunnen voeren, is er geen recht op een uitkering. Ter vergelijking: bij onze nieuwste Royaal Premium AOV ontvangt een ondernemer al een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid voor het eigen beroep. Ondernemers weten vaak toch te weinig over de mogelijke opties en beperkingen, dus de rol van adviseurs is in die zin nóg belangrijker.”

