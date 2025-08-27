Complexe risico's: omgaan met een onzekere toekomst

Van recyclingbranden tot PFAS-uitsluitingen, van cyberaanvallen tot overstromingsschade: de verzekeringsbranche krijgt in toenemende mate te maken met risico's die lastig te verzekeren zijn. Hoogste tijd voor een gesprek hierover op de AMdag. In aanloop naar het event werpen we alvast een blik op de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

De complexe en nieuwe risico’s die de verzekeringsbranche tegenkomt zijn zeer divers, maar hebben een aantal zaken gemeen: ze zijn moeilijk voorspelbaar, hebben een grote maatschappelijke impact en het wordt steeds moeilijker om ze te verzekeren. De recente ontwikkelingen in de sector tonen aan hoe urgent het vraagstuk van complexe verzekeringsproducten en de daarbij horende risicobeheersing is.

Complexe risico’s in de praktijk

Zo zorgen PFAS-uitsluitingen voor juridische dreigingen voor verzekerden, die mogelijk zelf opdraaien voor schade , zelfs in gevallen waar de schade indirect veroorzaakt wordt door PFAS. Dit is slechts één voorbeeld van een bredere trend die we zien. Ook nemen in de recyclingsector de risico’s toe door een stijgend aantal branden , vaak veroorzaakt door lithiumbatterijen in het afval. Dit vergroot de druk op het verzekeren van deze sector, die al als risicovol werd beschouwd.

Daarnaast worden bedrijven steeds vaker het doelwit van cybercriminaliteit, terwijl de risico’s van overstromingen, met name van grote waterkeringen, nog altijd onverzekerbaar zijn . Ondanks de pogingen om tot een oplossing te komen, blijft het een lastig vraagstuk. Al deze ontwikkelingen maken het moeilijker om te bepalen wanneer iets onverzekerbaar is, wat je met preventie misschien nog kunt doen, en wanneer je vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel bij wilt blijven dragen, zelfs als er geen verzekeringsoplossing voor handen is.

AMdag: van risico naar regie

Voor intermediairs roepen deze ontwikkelingen ook vragen op: hoe begeleid je klanten in een wereld waarin risico’s steeds complexer worden en polisvoorwaarden snel veranderen? En welke rol kun jij als adviseur spelen voor je klanten wat betreft risicobeheersing, preventie en bewustwording?

Of het nu gaat om PFAS, cyber, recycling of klimaat: het gesprek over nieuwe en complexe risico’s is actueler dan ooit.

De AMdag biedt dan ook een uitstekende gelegenheid om hierover samen met vakgenoten in gesprek te gaan. Zo is er een AMtalk ‘complexe risico’s’, waarin wordt ingegaan op vragen als: Hoe bescherm je je bedrijf tegen cyberaanvallen? En hoe verzeker je risico’s die steeds moeilijker onder te brengen zijn?

De sprekers die deze inzichten met je delen, worden binnenkort bekendgemaakt. Dit is hét moment om je kennis bij te spijkeren en voorbereid te zijn op de toekomst van complexe risico’s.

Kortom: dit wil je niet missen

Al met al is de AMdag 2025 dé perfecte plek om in gesprek te gaan over de uitdagingen rondom complexe risico’s. Schrijf je hier in!