Kifid: FBTO moet begrip 'verzekerde schade' beter uitleggen

FBTO kan de voorwaarden van de eigen bootverzekering wel wat duidelijker formuleren, oordeelt Kifid. Dat voorkomt discussie over begrippen als 'pech', 'eigen gebrek' en 'verzekerde schade'. De Achmea-dochter moet door die onduidelijkheid alsnog de kosten van het wegslepen van een gestrande zeilboot betalen.

De eigenaar van een zeilboot sluit in mei vorig jaar een bootverzekering af bij FBTO. Die biedt een basisverzekering voor aansprakelijkheid en hulpverlening en kent daarnaast enkele modules. In de voorwaarden staat vermeld dat aansprakelijkheid en noodzakelijke hulpverlening zijn gedekt bij een plotselinge gebeurtenis, maar niet "bij alleen pech". Hulp is gedekt bij eigen gebrek, dus als de oorzaak in de boot zelf zit.

Bij een zeiltocht in augustus gaat het mis: de motor valt uit en de schipper besluit het anker uit te gooien. De boot komt aan de rietkraag te liggen; herstarten lukt niet, waarna de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) wordt ingeschakeld. Maar die is niet actief in dat gebied en verwijst de man naar de botenwacht. Ook die kan niet te hulp schieten omdat de zeilboot niet met een auto te bereiken is. De laatste optie is 'Boot in nood', die uiteindelijk een lokaal watersportbedrijf weet te vinden. Dat bedrijf sleept de zeilboot naar de dichtstbijzijnde aanlegmogelijkheid. De booteigenaar rekent ter plekke € 1.635,19 af. FBTO wil die kosten niet vergoeden, want er is sprake van 'gewoon pech' en dat is helaas niet verzekerd.

Pech of gebrek?

Bij de geschillencommissie van Kifid komen beide partijen bij elkaar om uit te zoeken wat nou pech is en wat eigen gebrek. De booteigenaar vindt dat de oorzaak van het stilvallen in de boot zelf zat: de toevoer van brandstof naar de motor van de zeilboot werkt op basis van valdruk van de brandstof. Door het geringe hoogteverschil tussen de brandstoftanks en de motor was de valdruk onvoldoende. Hierdoor kreeg de motor geen brandstof en viel hij uit, hoewel de tanks nog voor 25 procent met brandstof gevuld

waren. Een opvoerpomp zou dat probleem kunnen verhelpen. Zo'n pomp is in de oorspronkelijke constructie van de zeilboot niet opgenomen.

Is het dan geen ontwerpfout, vraagt FBTO zich af. Zo'n fout valt niet onder de definitie van de term 'eigen gebrek'.

FBTO verwijst daarnaast naar het woordenboek om aan te tonen dat er sprake is van pech. Van Dale geeft twee definities: 'tegenslag' en 'mankement'. En het ontbreken van valdruk kunnen we wel uitleggen als mankement, danwel 'iets wat niet in orde is', zo stelt de Achmea-dochter. Een eigen gebrek, wel gedekt onder de voorwaarden, is iets anders: "een slechte eigenschap die het materiaal of de oorspronkelijke constructie van de boot niet hoort te hebben". In dit geval is van een eigen gebrek geen sprake, maar krijgt de motor geen brandstof door het ontbreken van voldoende brandstof en een opvoerpomp, zo betoogt FBTO. En sleepkosten worden tot slot niet genoemd in de voorwaarden.

'Verzekerde schade' betekent 'verzekerde oorzaak'

De geschillencommissie begrijpt het betoog van de verzekeraar. Maar voor de klant was het allemaal niet zo begrijpelijk: zo hoefde hij niet te snappen dat te term 'verzekerde schade' in de voorwaarden eigenlijk betekent 'bij een gedekte schadeoorzaak'. "Dat staat er immers niet, althans niet duidelijk: verzekerde schade kan ook betekenen 'schade die voor uitkering in aanmerking komt'. Daarnaast is het op zichzelf niet onvoorstelbaar dat de gemiddelde consument artikel 7 en artikel 12 van de voorwaarden zo leest dat een ruime dekking bestaat voor (kosten gemaakt in verband met) noodzakelijke hulp."

Kortom: als FBTO alleen bij 'gedekte oorzaken' dekking wil bieden voor noodzakelijke hulp, dan had dat duidelijker in de voorwaarden moeten staan. Kifid constateert dat FBTO eigenlijk zelf ook de uitleg van de verzekerde volgt in een brief: "Dit is verzekerd wanneer er sprake is van een plotselinge gebeurtenis of als de oorzaak in de boot zelf zit (eigen gebrek)".

Geen pech, maar fout

En van pech is geen sprake geweest, besluit de geschillencommissie. "Er is geen onderdeel van de (motor van de) boot kapotgegaan. Er lijkt sprake te zijn van een ontwerp- of een constructiefout. De

verzekeraar heeft geen beroep gedaan op een eventuele uitsluiting voor schade door een constructiefout."

FBTO moet de sleepkosten alsnog betalen.

Bindend advies 2025-0367