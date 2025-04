Kifid: DAS weigerde ten onrechte rechtshulp bij late Q-koortsclaim

DAS moet, als uitvoerder van de rechtsbijstandverzekering van Nationale-Nederlanden, alsnog rechtsbijstand verlenen aan iemand die de Nederlandse staat aansprakelijk wil stellen voor zijn Q-koortsbesmetting. Die zaak is niet verjaard, aldus Kifid. Bovendien heeft DAS de zorgplicht geschonden. De rechtsbijstanduitvoerder had duidelijker moeten adviseren over verjaring en stuiting.

Kern van de uitspraak is dat een beroep op verjaring alleen kan slagen als duidelijk is dat de vordering is afgewezen én de verzekerde daarop niet tijdig actie heeft ondernomen. Daarvan is geen sprake in de klachtzaak van een consument die in 2009 in aanraking kwam met schapen. Daarna is hij ziek geworden en in 2016 is bij hem Q-koorts vastgesteld.

'Alvast melden'

Hij meldt zich in januari 2017 bij NN met het verzoek om juridische bijstand in verband met een mogelijke vordering op de staat. Aanleiding daarvoor is een uitspraak van de rechtbank Den Haag, die oordeelt dat de Staat niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens Q-koortspatiënten.

"Op dit moment verwacht ik niks van DAS omdat de Q-koortspatiënten nog in hoger beroep gaan en we op die uitkomst moeten wachten. Mijn bedoeling is om de zaak alvast te melden zodat er een dossiernummer ligt", zo laat de verzekerde weten.

Vragen om heractivering

DAS meldt in april dat jaar dat er wel dekking is, maar dat het dossier wordt gesloten omdat er op dat moment geen aansprakelijke partij is. "Mocht de overheid bijvoorbeeld alsnog een schadevergoeding in het vooruitzicht willen stellen aan de slachtoffers van Q-koorts dan stel ik voor dat u weer contact met mij opneemt en om heractivering van uw dossier zult vragen zodat DAS u hierin mogelijk

kan bijstaan", leest de man.

In november 2022 komt hij opnieuw op de lijn bij DAS, maar die gooit de hoorn op de haak: er is een verjaringstermijn van drie jaar en helaas, die is inmiddels verstreken. Dat pikt de Q-koortspatiënt niet: hem is verteld dat hij zich altijd weer kon melden en bovendien is hem telefonisch toegezegd dat de verjaring van een eventuele claim zou worden gestuit. Dat is dus niet gebeurd, klaagt hij bij de geschillencommissie.

Geen ondubbelzinnige mededeling

De geschillencommissie stelt vast dat de consument in 2017 een schriftelijke melding heeft gedaan, waarmee de oorspronkelijke verjaringstermijn is gestuit. Volgens artikel 7:942 lid 2 BW begint vervolgens een nieuwe verjaringstermijn te lopen op de dag nadat de verzekeraar de aanspraak erkent of ondubbelzinnig afwijst.

Maar de e-mail van DAS bevat echter geen duidelijke afwijzing, aldus de commissie. Integendeel: de consument werd uitgenodigd om zich weer te melden als de situatie zou wijzigen. "Er is dan ook geen sprake van een ondubbelzinnige mededeling waarin de uitvoerder de aanspraak van de consument in 2017 heeft afgewezen." Daarmee slaagt het beroep op verjaring niet.

Niet gewezen op stuiting

Daarbovenop krijgt DAS nog het oordeel 'zorgplichtschending' aan de broek in verband met de bewering van de klant dat in 2017 zou zijn toegezegd de verjaring van zijn vordering op de Staat te stuiten. Volgens Kifid is het niet relevant of die afspraak daadwerkelijk is gemaakt. Wat wel van belang is, is dat de uitvoerder de consument had moeten wijzen op het risico van verjaring en op de mogelijkheid om dit risico te ondervangen door middel van stuitingshandelingen.

Dat is niet gebeurd. De commissie concludeert dat DAS daarmee niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend rechtsbijstandverlener mag worden verwacht. De uitvoerder is dus tekortgeschoten in de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.

Schade nog niet aan de orde

De verzekerde schat de schade die hij bij de staat gaat claimen, op 1 miljoen euro ligt. Doordat DAS niet in actie wil komen, loopt hij die mogelijk mis. Maar de geschillencommissie vindt het te vroeg om daarover te oordelen, omdat het hoger beroep in de collectieve Q-koortszaak nog loopt. Een eventuele schadevergoeding is afhankelijk van de uitkomst van die procedure en dus op dit moment nog onzeker.

DAS moet alsnog rechtsbijstand verlenen met inachtneming van de polisvoorwaarden.