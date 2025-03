ASR kan fraude met BMW-sleutel niet aantonen en moet opzeggen polis terugdraaien

ASR heeft ten onrechte een BMW-rijder schade-uitkering geweigerd en een frauderegistratie gedaan, oordeelt Kifid. Dat uit technisch onderzoek blijkt dat er een extra sleutel is aangemaakt, bewijst nog niet dat de man diefstal in scene heeft gezet.

Een man meldt op 31 augustus 2022 via het volmachtbedrijf bij ASR dat zijn BMW is gestolen; een dag later doet hij aangifte bij de politie. Uit het proces-verbaal blijkt dat de man op woensdag 24 augustus 2022 zijn auto rond half negen 's avonds heeft geparkeerd en dat hij de diefstal de week erop heeft ontdekt.

Twee of drie sleutels?

CED doet een sleutelonderzoek, waaruit blijkt dat de BMW-rijder twee originele sleutels heeft, maar waarvan er eentje niet af-fabriek is geleverd. De eerste sleutel is op 23 april voor het laatst gebruikt, de tweede op 22 augustus. Beide sleutels vertonen een actieve storingscode.

CED meldt verder dat de BMW af-fabriek geleverd werd met twee sleutels en dat sleutel twee in de auto was toen die "in de opwarmende fase was". De expert sluit niet uit dat de tijd en de datum op die sleutel niet juist zijn ingesteld, maar acht het ook mogelijk dat er nog een derde actieve sleutel in omloop is.

De BMW wordt in november 2022 teruggevonden en door de politie in beslag genomen. CED gaat daarna aan boord om nader onderzoek te doen – er is al gebleken dat de particuliere verkoper van de (tweedehands) auto de BMW maar met één sleutel heeft verkocht. De expert weet ook nog te melden dat de verzekerde nog voor het technisch onderzoek liet weten te twijfelen of hij de auto nu 22 of 24 augustus had geparkeerd.

De auto kent vier sleutels

Bij het onderzoek in de auto constateert de CED-expert dat er geen sporen van braak of manipulatie zijn en dat in het systeem vier sleutels zijn geprogrammeerd: de twee die in het bezit zijn van de eigenaar, de verloren gegane tweede fabriekssleutel en dan nog een vierde sleutel, die door de politie is aangetroffen. Die heeft nog data geregistreerd op 22 augustus om 1 uur 's nachts ( bedoeld wordt: 23 augustus ).

Na de laatste update van sleutel twee is nog 97 kilometer afgelegd met de auto én er is een storing van het loskoppelen van de communicatiemodule. "De auto kan dan ook niet anders dan gereden zijn met een bijbehorende op het motormanagement geprogrammeerde sleutel ten tijde van de vermeende diefstal. Dit komt qua data op sleutel twee en de sleutel die werd aangetroffen geheel overeen. Voor de diefstal is de communicatiemodule losgekoppeld en zijn er storingen ontstaan."

Kortom: er is met de later gevonden sleutel nog bijna 100 kilometer gereden nadat de verzekerde de auto had geparkeerd, concludeert ook een tweede onderzoeker. ASR besluit de claim af te wijzen, de polis te beëindigen en de man te registeren in de Gebeurtenissenadministratie, het Intern Verwijzingsregister en het Extern Verwijzingsregister.

Handzender bijbesteld, maar wanneer?

De man dient een klacht in en beide partijen komen uiteindelijk bij Kifid terecht. De verzekerde is ondertussen bij BMW navraag gaan doen en de autofabrikant bericht dat er na aflevering nog een handzender is bijbesteld "via een BMW-kanaal". Die vierde handzender is mogelijk een dummy en wellicht gebruikt om het contact aan te kunnen zetten, waarna verdere manipulatie voor diefstal mogelijk zou kunnen zijn, zo vermoedt BMW. Die lezing wordt bevestigd door een ander onderzoeksbureau: de vierde sleutel is een zogeheten after-marketexemplaar dat onder andere online wordt aangeboden.

Maar de door ASR ingeschakelde sleutelkenner is ervan overtuigd dat de dieven een sleutel moeten hebben gehad die van de verzekerde was. "Als ik de lezing van de door de consument ingeschakelde expert volg, is in mijn optiek een sleutelhouder betrokken bij deze sleutel."

Het is inmiddels november 2024 als op verzoek van ASR de betreffende sleutel wordt geopend. En daaruit blijkt dat het geen originele fabriekssleutel is. Die kan alleen met data gevuld als er een originele sleutel bij is. Het missende puzzelstukje is alleen dat niet kan worden vastgesteld wanneer die vierde sleutel precies is geproduceerd.

'Dit zie je vaker'

Bij Kifid betoogt de man dat ASR zich louter baseert op aannames bij het standpunt dat er sprake is van opzettelijke misleiding door de diefstal in scene te zetten. ASR noemt als motief voor de fraude dat de man het voertuig niet terug wilde, maar een schadevergoeding wilde ontvangen. "Dit zie je vaker

bij auto’s met gebreken. Een verzekerde wil de auto laten verdwijnen om een uitkering te krijgen."

Technische gegevens leveren geen sluitend bewijs

De geschillencommissie vindt dat ASR onvoldoende bewijs heeft aangedragen, al zijn de constateringen opmerkelijk. "De consument heeft de bevindingen van de door de verzekeraar ingeschakelde experts gemotiveerd betwist. Dat door de verzekeraar een poging wordt gedaan deze gemotiveerde betwisting te weerleggen, maakt niet dat de commissie op de juistheid van de rapporten van de door de verzekeraar ingeschakelde experts mag afgaan en de betwistingen van de consument terzijde kan schuiven."

Een zwak punt is bijvoorbeeld dat ASR eerst stelde dat de vierde sleutel een originele BMW-sleutel is, terwijl later is gebleken dat dit niet het geval is. "Hier komt bij dat de stellingen van partijen rondom de al dan niet bestaande betrokkenheid van de consument bij het fabriceren van de derde sleutel en bij het loskoppelen van de communicatiemodule gebaseerd zijn op technische gegevens. Hierbij vindt de commissie het van belang dat de productiedatum van de derde ( dus de vierde ) sleutel niet is vast komen te staan. Dat uit de technische gegevens kan worden afgeleid dat de consument heeft gefraudeerd, is niet komen vast te staan."

Vergissing geloofwaardig

Ook de mogelijke vergissing over de datum van de diefstal en het verzwijgen van storingen voorafgaande aan de diefstal tonen nog geen intentie tot fraude aan. "De consument stelt dat hij zich heeft vergist over de datum van de diefstal. De consument heeft dit uit zichzelf aangegeven, waardoor de commissie deze vergissing geloofwaardig acht."

ASR moet de EVR- en IVR-registratie, de registratie in het Incidentenregister en de melding aan het fraudeloket ongedaan maken. Er is geen opzettelijke schending van de mededelingsplicht aangetoond. Bovendien moet de autoverzekering worden hersteld, net als de andere verzekeringen die de man bij ASR had lopen. Die waren per contractvervaldatum op 1 mei 2024 beëindigd.