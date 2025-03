Personeelstekort op vliegveld geen reden voor compensatie geannuleerde vlucht

Easyjet annuleert een vlucht wegens capaciteitsgebrek op Schiphol en compenseert de passagiers voor het boeken van een alternatief. Via Achmea Rechtsbijstand proberen ze nog extra compensatie voor de geannuleerde vlucht te krijgen, maar die claim wijst de kantonrechter af: Easyjet is de passagiers voldoende tegemoet gekomen.

Drie mensen met een rechtsbijstandverzekering van Achmea verheugen zich in september 2022 op hun vlucht naar Rome. Die moet de 26e plaatsvinden, maar Easyjet bericht enkele dagen ervoor dat de vlucht is geannuleerd. Door personeelsgebrek kan Schiphol tijdelijk minder passagiers verwerken en vliegmaatschappijen zijn opgeroepen om het aantal vluchten te verminderen. De gedupeerde Romegangers boeken alsnog aan vlucht voor een dag later, die wordt vergoed door Easyjet.

Extra compensatie

Maar geannuleerd is geannuleerd, vinden de drie, en ze schakelen Achmea Rechtsbijstand in om nog een compensatie los te krijgen van 250 euro per persoon. Easyjet beroept zich echter op overmacht: het capaciteitsgebrek op het vliegveld is de vliegmaatschappij immers niet aan te rekenen.

Achmea gaat via gemachtigde Aviclaim naar de rechter, want de klanten hebben hun vorderingsrecht overgedragen, en eist van Easyjet betaling van 750 euro.

Verkeerde naam geen bezwaar

De vliegmaatschappij probeert onder behandeling van de zaak uit te komen door te stellen dat een verkeerde vordering is overgedragen middels een zogeheten cessieakte. Daarin staat vermeld 'Easyjet Airline Company' terwijl de vervoersovereenkomst is gesloten met Easyjet Europe Airline GmbH. Maar dat is niet genoeg om de claim meteen af te wijzen, vindt de kantonrechter. "Een vordering hoeft namelijk niet in de cessieakte zelf te worden gespecificeerd door vermelding van bijzonderheden als de naam van de debiteur. Voldoende is dat de akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat." En dat is voldoende duidelijk.

Compensatie, tenzij buitengewone omstandigheden

Als een vlucht is geannuleerd, moet de vervoeder in beginsel een compensatie bieden, gaat de rechter verder. "Dit is anders als de vervoerder kan aantonen dat de annulering van de vlucht het gevolg was van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden." Een omstandigheid is buitengewoon als die niet inherent is aan de bedrijfsactiviteit van de vervoerder en hij daar ook geen invloed op kon uitoefenen.

Is de capaciteitsbeperking op Schiphol dan buitengewoon? Zes dagen voor de vlucht is vanuit het vliegveld een instructie gestuurd aan de luchtvaartmaatschappijen om het aantal passagiers op de luchthaven te verminderen. Easyjet stelt verplicht te zijn geweest om aan deze instructie te voldoen.

De rechter gaat daarin mee. "Een capaciteitsbeperking is een buitengewone omstandigheid als de vervoerder toelicht dat hij vanwege de mate en duur van de beperking geen andere keuze had dan tot annulering van de vlucht over te gaan. De kantonrechter oordeelt dat de vervoerder voldoende heeft onderbouwd dat het beheer van Schiphol hem heeft verplicht om het aantal passagiers op de datum van de vlucht te verminderen en dat er daarvoor vluchten geannuleerd moesten worden. Een luchtvaartmaatschappij moet daarbij de mogelijkheid hebben om een zelfstandige afweging te maken welke vluchten specifiek geannuleerd worden. Daarom was de annulering van de vlucht het gevolg van buitengewone omstandigheden."

Passagiers hadden keuze

De passagiers hebben bovendien de keuze gehad om voor terugbetaling, omboeking of op eigen gelegenheid boeken bij een alternatieve luchtvaartmaatschappij te kiezen, met terugbetaling van de kosten. De drie passagiers hebben zelf een vlucht op de volgende dag geboekt. Daarmee heeft Easyjet genoeg maatregelen getroffen, vindt de rechter. "Niet valt in te zien wat er onder deze omstandigheden meer of anders van hem kon worden verwacht."

Achmea krijgt ongelijk; er volgt geen (extra) compensatie voor de geannuleerde vlucht.