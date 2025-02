Achmea moet nog jaren uitkering betalen wegens ten onrechte beëindigde aov

Een geschil over het schenden van de mededelingsplicht bij een AOV van Interpolis is via Kifid inmiddels beland bij het gerechtshof. Dat heeft bepaald dat de polis door Achmea te laat was opgezegd en dat de verzekerde daarom een uitkering krijgt voor arbeidsongeschiktheid in de jaren na die opzegging.