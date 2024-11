Zomercarnaval ging dankzij de Vereende toch door

Voorlezen

Het Zomercarnaval van Rotterdam brengt elk jaar honderdduizenden mensen op de been. Het feest is inmiddels door Unesco erkend als immaterieel erfgoed. Dit soort grote evenementen zijn echter steeds moeilijker verzekerbaar. Voor de editie 2024 van 'de grootste Caribbean streetparty van Nederland' heeft de Vereende haar vangnetrol ingezet.

Het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval is de Caribische en Latijns-Amerikaanse variant op het Nederlandse carnaval. Hoogtepunt is de Straatparade dwars door het centrum van Rotterdam: een lange stoet van dansers en muzikanten in de meest spectaculaire kostuums.

De carnavalsgroepen worden stapvoets rondgereden door vrachtwagens van transportbedrijf J.L. Mijnders Transport uit Melissant (Goeree-Overflakkee). “We doen dat al meer dan vijftien jaar. Het is altijd één groot feest, een hoogtepunt in het jaar voor ons”, vertelt Aart Jan de Leeuw van Weenen, directeur van J.L. Mijnders Transport.

Geen WA-dekking bij reguliere verzekeraars

Ondanks het enthousiasme van deelnemers en publiek wordt deze optocht steeds moeilijker verzekerbaar. Afgelopen zomer kon De Leeuw van Weenen bij reguliere verzekeraars geen WA-dekking voor zijn vrachtwagens krijgen. Zijn verzekeraar en assurantieadviseur TVM verzekeringen vroeg, bij monde van Fred Treur (COO), daarom een offerte aan bij de Vereende.

Een truck heeft nog altijd dode hoeken, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan”

“De risico’s bij dergelijke evenementen zijn groot”, licht Treur toe. “Er gebeuren te veel ongelukken mee. Ondanks alle technologie heeft zo’n truck nog altijd dode hoeken, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als vrachtauto’s tussen dergelijke grote mensenmassa’s rijden.”

Tijdsdruk

Er zat behoorlijk wat tijdsdruk achter de aanvraag bij de Vereende, maar Treur is zeer te spreken over de samenwerking. “Het was midden in de zomervakantie, veel mensen waren weg. Daarom hebben we met z’n drieën de koppen bij elkaar gestoken: de Vereende, Aart Jan en ik. Ik merkte een heel constructieve houding om te kijken naar wat er wél mogelijk is. In een mum van tijd was de verzekering rond.”

Extra veiligheidseisen

Vanzelfsprekend zijn er in de polis extra veiligheidseisen opgenomen, maar die overlapten al voor een groot deel de eisen die de gemeente Rotterdam had gesteld bij de vergunningverlening en die door Mijnders Transport zelf waren genomen. Zoals extra begeleiders bij alle veertig deelnemende vrachtwagens, bijrijders in de cabines, dranghekken en verkeersregelaars. “De Vereende gaf nog als extra instructie dat de trucks onmiddellijk zouden stoppen als iemand uit het publiek het parcours zou betreden”, vult Treur aan.

Voldoening

De Vereende verzekert vaker dit soort grote evenementen: carnavalsoptochten, bloemencorso's, Sinterklaasintochten en huldigingen van lokale kampioenen, vertelt Sheila Douwes, acceptant bij de Vereende.

Aan de klant vragen we altijd om zo precies mogelijk te omschrijven hoe het evenement eruit ziet”

“Aan de klant vragen we altijd om zo precies mogelijk te omschrijven hoe het evenement eruit ziet, hoeveel en welke voertuigen er deelnemen, hoeveel bezoekers er worden verwacht en welke eisen er zijn gesteld. Zo proberen we het risico in kaart te brengen.”

“En het was inderdaad kort dag, maar tijdsdruk speelt geen rol voor ons. Als vangnetverzekeraar behandelen we vaker aanvragen waar haast bij is. We proberen voor alle aanvragen een passende oplossing te bieden. En het geeft natuurlijk extra voldoening als we een positieve bijdrage kunnen leveren aan zo’n groot feest.”

Geen incidenten

Uiteindelijk is alles goed gegaan tijdens het Zomercarnaval. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. Douwes: “Volgend jaar zal het verzekeren van de trucks eenvoudiger zijn. De polis is op hoofdlijnen al doorgesproken.”

Dit is een partnerbericht van de Vereende. Bekijk het partnerdossier