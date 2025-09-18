De Vereende breidt BAVAM uit met dekking tegen softwarefouten

De Vereende breidt de dekking van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financieel dienstverleners (BAVAM) uit. Klanten met een BAVAM-polis zijn nu ook verzekerd tegen de gevolgen van softwarefouten, zonder dat ze hiervoor extra premie moeten afdragen.

Het verzekerd bedrag is maximaal vijftigduizend euro, laat De Vereende weten.

'Bijzondere situatie'

Leveranciers van software die door financieel dienstverleners wordt gebruikt - zoals adviessoftware - en bedrijven die dit voor hen installeren hebben volgens De Vereende in hun contracten vaak uitgesloten dat zij aansprakelijk zijn voor de fouten die de software eventueel maakt.

Maakt de software van zo'n derde partij inderdaad een fout, dan kan de klant zijn adviseur daarentegen wél aansprakelijk stellen voor de zuivere vermogensschade die daardoor ontstaat. En die kosten kunnen flink oplopen, heeft de praktijk al meermaals uitgewezen.

De Vereende noemt dit nog altijd een 'bijzondere situatie'. Brancheverenigingen Adfiz en OvFD bestempelen de situatie zelfs als 'onacceptabel' . Nu zijn financieel dienstverleners hier, met de uitbreiding van de BAVAM-polis, tot maximaal vijftigduizend euro tegen verzekerd.

Toekomstige ontwikkelingen

De vangnetverzekeraar zegt ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten te houden en hun dekking daar, wanneer nodig, op aan te passen.