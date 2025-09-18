De Vereende breidt BAVAM uit met dekking tegen softwarefouten

De Vereende breidt BAVAM uit met dekking tegen softwarefouten

De Vereende breidt de dekking van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor financieel dienstverleners (BAVAM) uit. Klanten met een BAVAM-polis zijn nu ook verzekerd tegen de gevolgen van softwarefouten, zonder dat ze hiervoor extra premie moeten afdragen.

Het verzekerd bedrag is maximaal vijftigduizend euro, laat De Vereende weten.

'Bijzondere situatie'

Leveranciers van software die door financieel dienstverleners wordt gebruikt - zoals adviessoftware - en bedrijven die dit voor hen installeren hebben volgens De Vereende in hun contracten vaak uitgesloten dat zij aansprakelijk zijn voor de fouten die de software eventueel maakt.

Maakt de software van zo'n derde partij inderdaad een fout, dan kan de klant zijn adviseur daarentegen wél aansprakelijk stellen voor de zuivere vermogensschade die daardoor ontstaat. En die kosten kunnen flink oplopen, heeft de praktijk al meermaals uitgewezen.

De Vereende noemt dit nog altijd een 'bijzondere situatie'. Brancheverenigingen Adfiz en OvFD bestempelen de situatie zelfs als 'onacceptabel'. Nu zijn financieel dienstverleners hier, met de uitbreiding van de BAVAM-polis, tot maximaal vijftigduizend euro tegen verzekerd.

Toekomstige ontwikkelingen

De vangnetverzekeraar zegt ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten te houden en hun dekking daar, wanneer nodig, op aan te passen.

Redactie

Redactie

  1. Vacatures

  2. Mercedes-Benz Insurance Services

    Schadebehandelaar

    Mercedes-Benz Insurance Services logo
Bekijk vacatures
Meer

Actueel

Meer

Branche

Meer

Digitalisering en AI

Bron: Guitjens Verzekeringen

Guitjens Verzekeringen groeit zonder 'traditionele' overnames

Leden vakbond De Unie stemmen tegen cao-eindbod ASR

Colinda Rosenbrand stopt als directeur brancheorganisatie OvFD

  1. Column: Hypotheekadvies na het afschaffen van de renteaftrek
  2. Hiscox en Omniguard gaan samenwerken bij zakelijke brandverzekering
  3. Achmea directeur wordt wiskunde docent: 'het kriebelde al langer'
  4. Verbond biedt verzekeraars handvatten voor waarborgen biodiversiteit
Onderwerpen beheren

Mijn artikeloverzicht kan alleen gebruikt worden als je bent ingelogd.

  1. Prinsjesdagoverzicht: Dit moet je als adviseur weten
  2. Verzekeringsbranche vergrijst ruim 3 keer sneller dan beroepsbevolking
  3. Verbond van Verzekeraars: verzekerde windschade in de miljoenen
  4. Parcifal van Overbeek nieuwe directeur Risk Management Achmea
  5. Diefstalgolf Chinese auto's teistert Britse verzekeraars: zo zit het hier
  6. Ketting van 18.000 euro raakt kwijt, verzekeraar keert niet uit
  7. De humanoid robot en de verzekeringen van de toekomst
  1. 'Verzekeraars missen aansluiting met de markt'
  2. Verbond ziet goede balans na aanpassingen verplichte AOV voor zzp'ers (BAZ)
  3. Michel Mackaaij nieuwe Underwriting Director bij MSIG Europe
  4. Verzekeraar betwist claim van 350 miljoen om kunst zonder 'oomph'
  5. Kapitaaleisen Solvency II volgens verzekeraars nog veel te streng
  6. Adviseur moet half miljoen betalen aan onderverzekerde VvE