Aantal dossiers bij tuchtraad (TFD) daalt weer: zestien in 2023

Het aantal door de Tuchtraad Financiële Dienstverlening behandelde zaken zakt weer in. Vorig jaar werden kwamen er slechts zestien dossiers voor de tuchtcommissie. In 2022 waren dat er 24, maar toen was er volgens de TFD sprake van inhaalwerk na de coronaperiode. Het aantal zaken dat via Kifid bij de tuchtraad werd aangebracht daalde navenant.