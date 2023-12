Tuchtraad waarschuwt Allianz en bekritiseert onzuivere klachtafhandeling

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening heeft Allianz een waarschuwing gegeven in een zaak rond de afwikkeling van een letselschade. Omdat de slechte afwikkeling deel uitmaakte van het staand beleid, moet de verzekeraar volgend jaar aantonen dat het probleem is opgelost. Opvallend is ook dat de TFD zeer kritisch is op de wijze waarop Allianz de klachtenafhandeling heeft ingericht. Wegkijken bij normoverschrijdend gedrag ligt op de loer als directe collega's elkaars werk beoordelen.