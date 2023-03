Numann: 'Als Kifid tuchtklacht niet onderkent, moet rechtstreeks klagen kunnen'

Wie dacht dat de invoering van wettelijk tuchtrecht voor grote veranderingen zou zorgen, komt waarschijnlijk bedrogen uit. De voorgestelde wet voorziet niet in individueel klachtrecht voor verzekerden en in tegenstelling tot de bancaire tuchtrecht is het gericht op de maatschappij in plaats van de persoon. Ernst Numann is voorzitter van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (TFD) en snapt dat minister van Financiën Sigrid Kaag de boel niet compleet op de schop gooit.