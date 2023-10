Minder stress, minder verzuim

Steeds meer werknemers ervaren (te) veel stress. Dit zorgt voor een opvallende toename van stressgerelateerd verzuim. Niet alleen neemt het aantal gevallen van verzuim door werkstress toe, de duur van de klachten is ook langer. Steeds meer werkgevers maken zich zorgen over het hoge verzuim en de gezondheid van werknemers. Gelukkig kunnen zij veel doen om uitval door stress aan te pakken én - nog belangrijker - te voorkomen.

Psychisch verzuim vooral hoog onder jonge werknemers

Vooral jonge werknemers tot 36 jaar vallen vaker en langer dan gemiddeld uit om psychische redenen. Te veel stress is een grote oorzaak van dit psychisch verzuim. De klachten waarmee deze werknemers uitvallen zijn bovendien niet snel voorbij. Hierdoor is er niet alleen meer verzuim, maar ook meer langdurig verzuim. In 2022 waren psychische klachten in bijna de helft van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen de oorzaak.

Verstoorde werk-privébalans en personeelstekort

Veel jonge mensen leggen de lat voor zichzelf steeds hoger. Snel nog even sporten voor het werk, de kinderen van en naar school brengen, ‘s avonds afspreken met vrienden en ondertussen ook tijd voor jezelf vrijmaken. Het proberen hoog te houden van al deze ballen kan voor (te) veel stress zorgen. Door de technologische mogelijkheden van nu lopen werk en privé ook steeds meer door elkaar. Daarnaast kan ook personeelstekort bijdragen aan een te hoge werkdruk.

Uitdagingen jongere werknemers

Op sommige terreinen ervaren jonge werknemers extra problemen. Zo is het vinden van een geschikte en betaalbare woning voor veel jonge mensen erg lastig. Ook klimaatstress is iets waar jongeren meer dan gemiddeld over piekeren. Daarnaast hebben vooral jonge mensen het gevoel altijd ‘aan’ te staan, mede door het gebruik van sociale media en smartphones. Dat heeft een negatief effect op de mentale gezondheid.

Wat kunnen werkgevers doen?

Het goede nieuws is: werkgevers kunnen veel doen om stress bij werknemers te verminderen en te voorkomen:

1. Aandacht voor het welzijn van werknemers

Werknemers onder de 36 jaar ervaren vaak meer financiële en sociale problemen. Door hier bewust aandacht aan te besteden, kunnen werkgevers langdurige stress met mogelijk langdurig verzuim voorkomen. Met het preventiepakket van Nationale-Nederlanden, aangeboden naast de Verzuimverzekering, kunnen werkgevers ondersteuning bieden aan werknemers die kampen met psychische problemen. Zowel werkgerelateerd als privé.

2. Aandacht besteden aan de belasting van het werk

Om werkstress te voorkomen moet het werk goed aansluiten bij de competenties en vaardigheden van de werknemer. De belasting van het werk moet bovendien in balans zijn met de belastbaarheid van de werknemer. Daarmee bedoelen we de mate waarin de werknemer in staat is, psychisch en fysiek, te voldoen aan de eisen die bij de functie horen. Het is dus goed om als werkgever samen met de werknemer te bekijken wat er nodig is om aan de verwachtingen te blijven voldoen.

3. Met werknemers in gesprek gaan

Werkgevers doen er goed aan regelmatig te vragen hoe het met de werknemer gaat. Niet alleen tijdens functioneringsgesprekken, maar ook tussendoor. Stress bespreekbaar maken op de werkvloer is niet altijd makkelijk, maar wel essentieel om signalen te herkennen die wijzen op teveel stress. Wanneer een werkgever informeert naar stress, is het voor veel werknemers makkelijker om erover te praten. En in bedrijven die stappen nemen om stress te voorkomen, ervaren werknemers meer werkplezier.

4. Waardering uiten

Een klein gebaar kan een groot effect hebben. Zo vinden werknemers het fijn om beloond te worden voor hun inzet. Niet alleen in financieel opzicht, maar ook door een compliment van hun werkgever.

5. Aandacht voor vitaliteitsbeleid

Werkgevers moeten gericht actie ondernemen om stress te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door een programma aan te bieden dat werknemers ondersteunt in hun fysieke en mentale welzijn. Ook het stimuleren van beweging en gezonde voeding op de werkvloer is een goede stap. Deze checklist kan werkgevers helpen hun vitaliteitsbeleid vorm te geven.

6. Zorgen voor maatwerk

Elke werknemer is uniek en vraagt om een persoonlijke benadering. Waar de ene persoon gemakkelijk spreekt over dagelijkse problemen, kan de ander zich terugtrekken. Vooral in dat laatste geval kan het handig zijn om professioneel advies en/of hulp te zoeken, als de werknemer hiervoor openstaat. Het preventiepakket biedt tot 80% vergoeding van preventieve behandelingen én hulp bij wettelijke verplichtingen.

