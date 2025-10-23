Gesponsord 'Iedereen een groen dak? Gebruik je hypotheek'

Als het aan Centraal Beheer ligt, hoeft dat geen utopie te zijn. Al jaren propageert de verzekeraar en hypotheekverstrekker het belang van verduurzamen. Nu komt er een extra mogelijkheid bij voor huizenbezitters. Ook klimaatadaptieve maatregelen kun je met korting via je hypotheek financieren.

door Marcel van Dommelen

Recent onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van Centraal Beheer laat zien dat één op de drie Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatveranderingen voor hun eigen woning. En 45% weet niet of hun woning verzekerd is tegen de meeste klimaatrisico’s. Tegelijkertijd heeft 8 op de 10 mensen overlast van extreem zomerweer, en 84% ervaart drempels om hun woning (verder) aan te passen aan klimaatrisico’s. Deels komt dat door de kosten, maar daarnaast weet ook niet iedereen hoe men het moet aanpakken. Gelukkig hoef je geen verduurzamingsexpert te zijn om je klanten een beetje op (de groene) weg te helpen.

Advies over duurzaamheid van adviseur

Maar liefst 26% van de Nederlanders rekent op advies over duurzaamheid van hun adviseur, zo blijkt uit het onderzoek. Opvallend is dat slechts 5% daadwerkelijk advies heeft ontvangen. Voor adviseurs liggen hier dus mooie kansen. Eerder onderzoek toonde bovendien aan dat mensen voor verduurzamingsmaatregelen nog maar weinig aan financiering via subsidie of de hypotheek denken. Slechts 9% doet dit via de hypotheek, terwijl daar toch steeds meer mogelijkheden liggen.

Klimaatadaptieve maatregelen via de hypotheek? Centraal Beheer maakt het mogelijk.”

Uitbreiding van het Groen Leningdeel

Bij het Groen Leningdeel krijgt een klant van Centraal Beheer een rentekorting van 0,8% op een bedrag tot 25.000 euro. Eind september zijn de mogelijkheden van het Groen Leningdeel verder uitgebreid. Hiermee kan men nu, naast energiebesparende, ook klimaatadaptieve maatregelen via de hypotheek met korting realiseren. Zoals groene daken, funderingsherstel en wateropslag. Klanten kunnen hun woning zo beter beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, en ze leveren een bijdrage aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Energielabelkorting voor A+ en hoger

Ook aan mensen die een huis kopen dat al verduurzaamd is, wordt gedacht. Voor deze categorie is er eerder dit jaar een energielabelkorting geïntroduceerd. Hypotheken op woningen met een goed energielabel krijgen een rentevoordeel. De korting bedraagt 0,05% voor energielabels A+ en beter, en geldt over het volledige hypotheekbedrag.

Alle duurzaamheidsmaatregelen samen passen perfect in het streven naar een duurzame samenleving waar Centraal Beheer, als onderdeel van Achmea, fors op investeert. Niet iedereen hoeft weliswaar een groen dak te hebben, maar elke bijdrage telt.

Dit artikel is gesponsord door Centraal Beheer . De auteur, Marcel van Dommelen, is werkzaam binnen het team Distributiepartners.