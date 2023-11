Wat als... het behouden van medewerkers belangrijker wordt dan werving?

Veel bedrijven en organisaties zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. En hard ook. Maar wat als de oplossing voor het groeiende verloop al in huis is? Tevreden medewerkers zijn namelijk gelukkiger én productiever. Duurzame inzetbaarheid is het antwoord.

Medewerkers werken steeds minder lang voor dezelfde organisatie. Uit onderzoek van Intelligence Group en HeadFirst Group blijkt dat de gemiddelde diensttijd minder is dan 5 jaar: dat is zelfs een nieuw record. Een diepterecord, welteverstaan. De consensus heerst dat vooral jongeren jobhoppen… en dat vermoeden klopt inderdaad, want statistisch blijven medewerkers tot 25 jaar slechts 2,7 jaar hangen. Maar ook onder oudere werkenden is jobhoppen de trend. Medewerkers zijn simpelweg steeds minder loyaal. Ter illustratie: in 2015 lag de gemiddelde diensttijd nog op ruim 8 jaar.

Dicht de kloof tussen verwachtingen en loyaliteit

Er ontstaat dus duidelijk een kloof tussen verwachtingen en loyaliteit. Hoe kan dat eigenlijk? Medewerkers willen vooral een betere werk-privébalans en dat hun mentale en fysieke welzijn actief wordt gestimuleerd door ‘de baas’ . Bovendien willen ze voelen dat er kansen zijn voor professionele groei. Worden die verwachtingen niet waargemaakt? Tja, dan lopen organisaties het risico dat medewerkers vertrekken én dat vrijgekomen vacatures minder snel worden ingevuld.

Wat zijn de kosten van werving en behoud?

Het arbeidstekort wordt ook wel de crisis van de toekomst genoemd. Dat vormt een groot risico. Iedereen zoekt nieuw personeel – een zoektocht met een pittig prijskaartje. Werving is nu eenmaal duur. De directe kosten van werving hangen van de gekozen aanpak af. Een extern recruitmentbureau kan bijvoorbeeld tot 25% van het bruto jaarsalaris kosten. Zelf werven is natuurlijk ook niet gratis. Dit kost vooral veel tijd – om nog maar te zwijgen van het inwerken van nieuwe medewerkers – en tijd is ook geld. Een van de mogelijke oplossingen? Focus op personeelsbehoud.

Meer geld is niet (de enige) oplossing

Naar verwachting stijgen de salarissen volgend jaar met 4,2%. Salarisverhogingen alleen zijn niet genoeg om medewerkers te behouden. Daarvoor is de krapte op de arbeidsmarkt simpelweg te groot. Wat hebben de beste werkgevers in 2023 (uitgeroepen door Effectory) met elkaar gemeen? Stuk voor stuk vinden ze werknemerstevredenheid belangrijk. Dialoog en betrokkenheid zijn even waardevol als een financiële beloning. De bedrijven die het goed doen, luisteren naar medewerkers en handelen direct op feedback en ideeën. Het bieden van groeimogelijkheden en zinvol werk kan dus echt het verschil maken. Dat blijkt ook uit onderzoek van Centraal Beheer: ontwikkelingskansen stimuleren de motivatie en loyaliteit van medewerkers.

Investeer in groei

Het antwoord lijkt simpel: organisaties moeten zich niet alleen richten op nieuwe talenten, maar ook op het cultiveren en laten groeien van het talent dat al in huis is. Toch kan dit proces uitdagend zijn. Adviseurs kunnen dit proces begeleiden. Hoe? Ze openen de dialoog, brengen uitdagingen in kaart en helpen ondernemers na te denken over duurzame oplossingen. Flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en andere faciliteiten dragen bijvoorbeeld bij aan tevredenheid en productiviteit. Ook investeren in persoonlijke groei door opleidingen, trainingen en doen van nieuwe taken kan op de lange termijn rendement én loyaliteit opleveren – meer inzichten vindt u in het e-boek Duurzame Inzetbaarheid . Een hoog personeelsverloop vormt een significant risico voor de continuïteit van bedrijven. Een risico die adviseurs graag inperken. Elk gesprek telt.

Dit is de kracht van prettig werken

Goed risicomanagement is dus essentieel om (on)veilige en (on)prettige werkomstandigheden te identificeren. Wanneer medewerkers zich gewaardeerd voelen, zullen ze eerder geneigd zijn om bij een organisatie te blijven. De best beoordeelde bedrijven van Nederland tonen wel aan hoe belangrijk werknemerstevredenheid is. Soms is de oplossing al in huis. Juist adviseurs kunnen met al hun expertise helpen. Meedenken is per slot van rekening hét talent van een adviseur.

