NN ziet verzuim door psychische klachten stijgen

Het ziekteverzuimpercentage over het eerste half jaar van 2023 is gedaald ten opzichte van de eerste kwartalen in 2022. Toch ziet Nationale-Nederlanden het verzuim door psychische klachten over het eerste halfjaar stijgen. De oorzaak is vooral stress. 40 procent van de ondervraagden vindt de werkdruk te hoog.