Arbeidsmarkt verzekeringsbranche volop in beweging

Van het PE-examen tot cao-ontwikkelingen en de vergrijzing van de sector: de vraagstukken in de arbeidsmarkt van de verzekeringsbranche zijn divers en complex. Daarom praten we je op 11 november 2025 helemaal bij. In aanloop naar het evenement kijken we alvast naar de laatste ontwikkelingen rondom dit thema.

AM schrijft regelmatig over de arbeidsmarkt. Wat zijn de actuele ontwikkelingen, en welke zaken verdienen extra aandacht van intermediairs de komende periode?

PE-examen: is dit nog de juiste methode?

Het verplichte PE-examen blijft een veelbesproken onderwerp. Een eerdere poll van AM op LinkedIn laat zien dat 81% van de ruim 250 respondenten kritisch is over het systeem. Veel professionals vinden dat het examen onvoldoende aansluit bij de praktijk en dat de vragen vaak irrelevant zijn.

Ook het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) krijgt kritiek: de toetsstof zou te omvangrijk zijn en de kwaliteit van de vragen laat te wensen over. Voorzitter van brancheorganisatie CFD, Erwin Herdink, herkent dit: “Voor een verzekeringsagent zijn er maar een beperkt aantal relevante vragen. Het examen wordt onnodig moeilijk door de hoeveelheid, terwijl de toets niet altijd praktijkgericht is.” Het CDFD gaf aan de kritiek serieus te nemen.

De PE-examens blijven zich hoe dan ook ontwikkelen. Ook dit PE-jaar is er door de CDFD weer een nieuw advies uitgebracht aan de minister van Financiën. Daarbij is gekeken naar thema’s en ontwikkelingen die relevant zijn voor financieel adviseurs. In het advies wordt onder andere gepleit voor veranderingen op de thema’s inkomen, pensioenen en particuliere schadeverzekeringen.

Toch is er niet alleen kritiek op de inhoud van de examens, de haalbaarheid van het hele PE-systeem staat onder druk. Tussen 2017 en 2025 daalde het aantal instituten dat PE-examens aanbiedt van 33 naar 17. Deze consolidatie door overnames zorgt volgens critici voor risico's: als één grote aanbieder wegvalt of wordt gesanctioneerd, kan dat direct leiden tot een tekort aan examenmogelijkheden. Ook ontbreekt het bij het CDFD aan middelen om effectief op te treden tegen frauderende examenkandidaten, want wie betrapt wordt kan vaak zonder consequenties bij een andere aanbieder opnieuw examen doen.

Vergrijzing en het aantrekken van jong talent

Een andere grote uitdaging is de kennisoverdracht naar jong talent. Veel ervaren professionals verlaten de branche, terwijl de instroom van jong talent achterblijft. Dat blijkt niet alleen uit de stijgende gemiddelde leeftijd van PE-examenkandidaten, maar ook uit de personeelsopbouw bij grote verzekeraars: slechts een klein deel van de medewerkers is jonger dan 30, terwijl ruim een derde 50-plus is.

Mijke Grift, bestuurslid van Young Insurance benadrukte in een eerder gesprek met AM dat de uitdaging vooral ligt bij het aantrekken van jong talent. “Ik denk dat bedrijven veel creatiever moeten zijn. Je moet het vooral hebben van andere mensen binnen jouw bedrijf of binnen de branche, die als een soort ambassadeur te werk gaan om anderen te overtuigen”. Een succesvol voorbeeld is advieskantoor du Gardijn. Zij wisten in zo’n vijf jaar tijd de gemiddelde leeftijd de halveren, onder andere door sterk in te zetten op stages, samen te werken met opleidingen en in te zetten op online zichtbaarheid.

Cao-onderhandelingen lopen vaak stroef

Bij het thema arbeidsmarkt horen natuurlijk ook arbeidsvoorwaarden. In de nasleep van de coronamaatregelen spelen thuiswerkbeleid, vergoedingen, werk-privébalans en transparantie een steeds grotere rol. Maar ook de salarissen worden dit jaar veel besproken. Cao-onderhandelingen verlopen vaak moeizaam: hoewel Achmea vorige week een nieuwe cao bereikte, hebben ASR en NN nog geen overeenstemming gevonden. Zo kwam ASR onlangs tóch nog met een nieuw cao-eindbod , terwijl de loonkloof tussen NN en de vakbonden flink blijft.

Arbeidsmarkt op de AMdag 2025

Kortom, genoeg te bespreken. Tijdens de AMdag 2025 wordt er daarom uitgebreid stilgestaan bij deze thema’s. Om 14.30 uur neemt LinkedIn-goeroe Jesse Geul het hoofdpodium voor zijn prikkelende sessie “ Waarom niemand bij jou wil werken ”. In deze AMtalk laat hij zien waarom traditionele werkgevers steeds vaker achter het net vissen en hoe je dat kan voorkomen. Geul neemt je mee in de belevingswereld van moderne sollicitanten en laat zien wat je als werkgever nú kunt doen om aantrekkelijk te blijven en talenten aan je te binden.

Ook jonge talenten krijgen op de AMdag volop aandacht. Zo is het AMmagazine gratis af te halen, waarin de AM Top 50 Young Leaders wordt gepresenteerd: een overzicht van de nieuwe generatie professionals die de sector met frisse ideeën en energie vooruithelpen.

Bovendien worden er op het podium awards uitgereikt aan vier veelbelovende jonge professionals die uitblinken op één van de vier domeinen: Complexe risico’s, Digitalisering & AI, Arbeidsmarkt en MVO. Natuurlijk is er ook op de beursvloer voldoende ruimte om te sparren met collega’s over deze thema’s, bijvoorbeeld over innovatieve manieren om jong talent aan te trekken en te behouden.



