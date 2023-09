Ook ASR in cassatie na gerechtelijke uitspraak in collectieve woekerpolisclaim

In navolging van NN heeft ook ASR besloten in cassatie te gaan bij de Hoge Raad naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak van 26 september. Dat vonnis van het gerechtshof Den Haag pakte nadelig uit voor de verzekeraar en voordelig voor de Vereniging Woekerpolis.nl, de vereniging die opkomt voor de belangen van in totaal 1,3 miljoen Aegon-klanten met een woekerpolis.

Dit besluit maakte ASR donderdagavond bekend. “Na bestudering van het arrest is ASR tot de conclusie gekomen dat zij het op fundamentele punten oneens is met de uitspraak van het hof en stelt daarom cassatie in bij de Hoge Raad”, schrijft de verzekeraar in een verklaring.

Lees ook Ook Aegon moet klanten met woekerpolis compenseren

Uitspraak niet in lijn met eerdere oordelen

ASR is van mening dat dat zij – en eerder ook Aegon – op verschillende manieren klanten met een woekerpolis tegemoet zijn gekomen. Gedupeerden zijn de afgelopen jaren gecompenseerd, de kosten zijn aangepast en de transparantie is vergroot, geeft ASR aan.

“Met diverse stichtingen zijn compensatieafspraken gemaakt. Klanten is de mogelijkheid geboden om hun product kosteloos aan te passen, te beëindigen of over te stappen naar een ander product. Daarmee zijn wat ASR betreft de kosten en de risicopremies naar een redelijk niveau gebracht en zijn grote stappen gezet om dit dossier te kunnen afronden. Het hof heeft dit niet meegenomen in zijn oordeel.”

Daarnaast is de uitspraak niet in lijn met eerdere uitspraken die door andere rechtbanken en rechtshoven zijn gedaan, verklaart ASR.

Geen invloed op samenvoeging ASR en Aegon

De tussenuitspraak van 26 september en de mogelijke financiële consequenties daarvan hebben geen consequenties voor de strategie en het beleid van ASR, noch voor de samenvoeging met Aegon Nederland, laat ASR weten. “Dit dossier is al langer bekend in de Nederlandse verzekeringsmarkt en ASR is bekend met de risico’s van dit dossier.” Na de overname van de Nederlandse activiteiten van Aegon is ASR de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden.

‘Honderd miljard euro schade’

Ab Flipse, voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl, reageerde eerder deze week verheugd op de tussenuitspraken in de zaken tegen NN en Aegon. Zonder dat er in zijn ogen sprake is van euforie; hij schatte dat als de verzekeraars nu niet met alle claimorganisaties om tafel gaan, de schade kan oplopen tot ruim honderd miljard euro.

“De verzekeraars moeten hun knopen gaan tellen; ze trekken Nederland onderuit met hun wanstaltige gedrag”, liet hij optekenen in gesprek met AM. In zijn ogen proberen de verzekeraars alleen maar tijd te winnen door in cassatie te gaan.