Kifid toetst uitgebreider op totstandkoming overeenkomst; impact niet duidelijk

Consumenten moeten voor het sluiten van een overeenkomst kennis hebben kunnen nemen van alle relevante voorwaarden. Gebeurt dat niet, dan is dat van invloed op de beoordeling of een bepaald beding oneerlijk is. Kifid gaat daar in lijn met Europese regels uitgebreider op toetsen. Een gevolg van het Occidental-arrest bij het Europese Hof van Justitie, schrijft Kifid.