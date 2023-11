EU-hof veroordeelt Nederland voor nationaal houden pensioen

Nederland moet de pensioenwet aanpassen. Het Europese Hof in Luxemburg heeft Nederland veroordeeld voor het nationaal houden van pensioengelden van burgers die naar een ander EU-land verhuizen. Volgens het hof voldoet Nederland daarmee niet aan de Europese afspraken voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal en afspraken over het meenemen van pensioenen naar een ander land in Europa.