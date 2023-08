Ocidental-arrest: 'Goed om je distributieproces nog eens tegen het licht te houden'

Verzekeraars en intermediairs krijgen het lastiger in geschillen over bedingen in polisvoorwaarden. Zijn die bedingen opgenomen in voorwaarden die achteraf verstrekt zijn, dan is de rechter of de geschillencommissie verplicht op eigen initiatief te toetsen of deze bedingen oneerlijk zijn. Voorheen sprak de rechter alleen een oordeel uit wanneer één van de partijen hier uitdrukkelijk om vroeg. Dat kan nadelig uitpakken voor financieel dienstverleners, zeggen Jurjen Oosterbaan (DFO) en Rob Timmermans (Impact).