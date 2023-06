Lemonade maakt kennis met Kifid: Louis Vuitton in de auto inderdaad slecht idee

Tijdens de Conference League-finale AS Roma - Feyenoord parkeerden klanten van Lemonade hun auto in het centrum van Rotterdam. Twee Louis Vuitton-tassen, een zonnebril en armband van hetzelfde merk, plus een setje chique Louboutin-schoenen werden gestolen. De verzekeraar keerde niet uit. Tot woede van de klanten, die zich bovendien niet serieus genomen voelden omdat Lemonade hen met hun voornaam bleef aanspreken.