Innovatie in de financiële dienstverlening ligt aan het infuus

Vorige week streek het Money20/20-circus weer neer in Amsterdam. Toen sommigen nog dachten dat Ralph Hamers een visionair bestuurder was, draaide de fintech-hypemachine op Money20/20 op zijn hardst. Het jaar 2020 zou het magische jaar worden waarin legacy banken en verzekeraars naar adem happend op de grond zouden liggen en big en small tech de financiële dienstverlening een lesje zouden leren. Dat de naam van het evenement nog steeds het jaar 2020 bevat, is nu eerder een illustratie van een gebrek aan vooruitgang.