Waterschade door vergeten kraan onvoorziene gebeurtenis: Unigarant moet betalen

Unigarant moet een verzekerde alsnog een kleine € 10.000 uitkeren voor waterschade door een kraan die in verband met een afgesloten waterleiding per abuis niet was dichtgedraaid. Dat kan de verzekerde niet worden tegengeworpen, oordeelt Kifid.