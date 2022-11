Samenwerkingsplatform Podium stoomt door: voor adviseurs, door adviseurs

Met Podium sluit Avéro Achmea naadloos aan op de vraag uit de markt. Adviseurs en hun klanten verwachten niet anders dan digitale dienstverlening. En het liefst dienstverlening die de persoonlijke contacten efficiënt ondersteunt. “Podium helpt daarbij”, vertelt Louis Riegman, implementatiemanager bij Avéro Achmea.

“Via Podium dient een adviseur eenvoudig een aanvraag in en kan deze online volgen. Heeft een adviseur aanvullende vragen of wil hij iets overleggen? Dan legt hij snel contact met onze binnendienst. Allemaal digitaal, en allemaal via hetzelfde platform. De winst van Podium? “Snelheid en gemak dus”, aldus Louis. “Adviseurs kunnen zelf offertes maken en hoeven niet meer te wachten op onze Commerciële Binnendienst.”

20 verzekeringen toevoegen

Nu Podium AOV in gebruik is, staat een verdere uitrol op de planning. Avéro Achmea voegt binnenkort veel andere producten toe. Zoals de Bedrijfsactief-polis Agrarisch in februari 2023. Eind 2023 volgen de Schadeverzekeringen voor personenauto’s, bestelauto’s én 15 MKB-verzekeringen. Snel daarna komt ook de Verzuimverzekering erbij.

We zaten samen met een klankbordgroep van adviseurs aan de tekentafel. Hun reacties en aanbevelingen liggen aan de basis van Podium

‘We ontwikkelen Podium in cocreatie met adviseurs’

Avéro Achmea startte in 2021 met de ontwikkeling van Podium. Louis: “We zaten samen met een klankbordgroep van adviseurs aan de tekentafel. Hun reacties en aanbevelingen liggen aan de basis van Podium. Ook allerlei nieuwe functionaliteiten zijn gebaseerd op hun wensen en behoeften.” Het toevoegen van nieuwe producten gebeurt ook in cocreatie met adviseurs. “In een sessie met 40 adviseurs vertelden adviseurs ons dat Podium aansluit bij hun dagelijkse advieswerk. Dat is exact de waarde van cocreatie: er ontstaat een oplossing die écht gebaseerd is op die praktijk” aldus Louis.

Podium bevat steeds meer extra functies

Adviseurs hebben met Podium een digitale, persoonlijke adviesomgeving tot hun beschikking. Eentje die ze ondersteunt bij het adviseren van hun klant. Louis: “Via de track-en-trace-functie volgt een adviseur de voortgang van een offerte-aanvraag of acceptatietraject. En via ‘co-browsing’ kijkt onze binnendienst desgewenst mee met een aanvraag. Zo kunnen we snel vragen beantwoorden. Dat is prettig voor een adviseur. Die kan zijn klant dan snel duidelijkheid geven.”

Onafhankelijk vergelijken

Met Podium bekrachtigt Avéro Achmea haar belofte: adviseurs ondersteunen bij de waarde van hun advies. Louis: “Adviseurs gaan voor het beste advies. Om die onafhankelijkheid te benadrukken, koppelden we Podium aan vergelijkingsplatform Meetingpoint. Zo kan de adviseur producten van ons en van anderen makkelijk met elkaar vergelijken. Vanuit Meetingpoint kan hij direct een aanvraag doen via Podium zonder dat gegevens opnieuw moeten worden ingevoerd.” Louis en zijn collega’s onderzoeken ook een koppeling met Rolls. En er zijn nog meer aansluitingen die van de grond komen. Zo test een pilotgroep nu de aansluiting van Podium met Aplaza en ADN. “Daarmee kunnen we documenten en berichten digitaal uitwisselen. We verwachten dit in eind dit jaar te kunnen aanbieden.”

Blijven ontwikkelen en uitbreiden’

“We blijven nieuwe functies toevoegen. Tussen nu en eind 2023 vindt een grote conversie-operatie plaats waarbij we data uit onze bestaande systemen migreren naar Podium. Alle lopende contracten verhuizen mee.” En ook hier speelt cocreatie een rol, bevestigt Louis. “Onze conversie- en implementatieteams pakken dit samen met adviseurs op. ‘Samen’ omdat hun wensen en behoeften altijd het uitgangspunt blijven.”

Dit is een partnerbericht van Avéro Achmea / bekijk het partnerdossier.