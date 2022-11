Pruik vat vlam; ABN Amro Verzekeringen vergoedt nepfactuur terecht niet

Deze bijdrage is afkomstig van Sandor Weyn van Marree en Dijxhoorn Advocaten uit Amersfoort.

De vrouw draagt vanwege littekens een pruik. De van 100 procent echt Braziliaans haar gemaakte pruik komt tijdens het koken te dichtbij het gasfornuis en vat vlam. De vrouw meldt de schade op 3 november 2021 bij ABN Amro Schadeverzekering. Ze voegt een aan haar geadresseerde factuur bij van een Amsterdams bedrijf gedateerd op 19 maart 2021. De prijs van de pruik? Een kleine 945,00 euro. De verzekeraar krijgt, mede vanwege eerdere claims van de vrouw, argwaan en laat onderzoek doen naar de pruikschade. De door de verzekeraar ingeschakelde onderzoeker ontdekt dat het Worddocument, waarin de factuur was opgesteld, voor het laatst was gewijzigd en gemaakt op 3 november 2021, om 05.45 uur, door de vrouw zelf.

‘Pruik via Marktplaats gekocht’

Tijdens het confrontatiegesprek met de vrouw draait ze er niet omheen. Op de vraag hoe ze in bezit van de factuur is gekomen, antwoordt ze: “Die heb ik zelf opgesteld omdat ik de pruik via Marktplaats heb gekocht. Ik heb dus geen factuur.” Volgens de vrouw had een verzekeringsmedewerker haar kort na het afsluiten van haar verzekering verteld dat als ze geen factuur meer had, ze die zelf kon maken. De vrouw is zich van geen kwaad bewust. Ze vraagt aan de onderzoeker: “Heb ik dat dan fout gedaan?”

De verzekeraar concludeert dat de vrouw een valse factuur van de pruik heeft opgesteld en wijst de claim met een beroep op art. 7:941 lid 5 BW af.

Op grond van art. 7:941 lid 2 BW is de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde verplicht (binnen redelijke termijn) de verzekeraar alle inlichtingen en bescheiden te verschaffen die van belang zijn om de uitkeringsplicht te beoordelen. Art. 7:941 lid 5 BW bepaalt dat het recht op uitkering vervalt als de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde deze verplichting niet nakomt met het opzet de verzekeraar te misleiden, tenzij de misleiding het verval van het recht niet rechtvaardigt.

De verzekeraar vordert van de vrouw ook de door hem gemaakte onderzoeks- en expertisekosten en hij registreert haar persoonsgegevens in de verwijzingsregisters. De vrouw maakt bezwaar en zij wendt zich uiteindelijk tot Kifid.

Heb ik dat dan fout gedaan?

Kifid gelooft vrouw niet

Bij Kifid haalt de vrouw bakzeil. Het klachteninstituut overweegt dat de vrouw in strijd met de waarheid had verklaard dat ze een factuur van de pruik had. Dit, terwijl ze de pruik via Marktplaats zou hebben gekocht, wat ze niet kon aantonen door een gesprek dat ze via Marktplaats met de verkoper zou hebben gevoerd. Vervolgens heeft ze zelf een factuur gefabriceerd. Hiermee heeft de vrouw volgens Kifid valselijk de indruk gewekt dat de factuur de daadwerkelijke aankoopfactuur van de pruik was. De geschillencommissie vindt het argument van de pruikdraagster dat ze heeft gehandeld op basis van het advies van een schadebehandelaar niet geloofwaardig. De vrouw kon dat ook niet bewijzen.

Kifid: ‘Haar eerlijkheid kwam te laat’

Kifid raakt ook niet overtuigd door de stellingen van de vrouw dat ze niet wist dat ze geen zelfgemaakte factuur mocht indienen, dat het niet haar bedoeling was de naam van de winkel in Amsterdam op de factuur te laten staan en dat ze direct eerlijk is geweest tegenover de onderzoeker. De vrouw had namelijk bij het indienen van haar claim de indruk gewekt dat het ging om een echte factuur, terwijl dát het moment was om de verzekeraar duidelijk te maken dat ze de factuur zelf had opgesteld. Haar eerlijkheid kwam daarom te laat, aldus Kifid.

‘Toekomstige baan komt niet in het geding’

De verzekeraar mag bovendien de opname in de verwijzingsregisters handhaven van Kifid. De vrouw voerde in dat kader nog tevergeefs aan dat de registraties haar mogelijk konden belemmeren in het vinden van een baan na het afronden van haar studie Sociaal Juridische Dienstverlening. Dat was niet zeker volgens Kifid en als dat toch zo zou zijn, dan kon de vrouw de verzekeraar vragen een nieuwe belangenafweging te maken. Kifid geeft de verzekeraar ook het laatste punt gelijk. De vrouw moet de onderzoekskosten aan ABN Amro Verzekeringen betalen.

Eerdere ‘pruikenzaak’

Het is overigens niet de eerste keer dat Kifid zich moest buigen over een pruikenfraude. In 2018 boog zij zich over een zaak waarin de pruik van een consument door de wc zou zijn gevallen en zou zijn doorgespoeld. De inboedelverzekeraar in kwestie (NN) kreeg terecht argwaan, zo blijkt uit deze uitspraak van het Kifid.