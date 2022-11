Waarom stijgen de ziektekosten? Dit is de top drie

Het is best vaag als je het zo leest, want wat zijn dat: klinische en poliklinische kosten? Dat zijn feitelijk alle ingrepen, operaties en spoedeisende hulp met of zonder overnachting in het ziekenhuis. Hoe komt het dat in het ene land een patiënt een MRI in moet en in het andere land een patiënt een week moet wachten omdat de klachten misschien vanzelf overgaan? Dit is cultuurafhankelijk. In Nederland moeten we als zieke burger niet zeuren en wachten tot de klacht vanzelf verdwijnt. In andere landen wordt antibiotica als paracetamol voorgeschreven.

Wereldburgers worden veel ouder dan pakweg honderd jaar geleden. Helaas wordt niet iedereen ‘gezond’ oud. Kanker krijgen komt helaas vaker voor als je ouder bent. Om ervoor te zorgen dat we langer blijven leven, is veel geld nodig.

Top drie meest voorkomende ziektes

Wereldwijd delen we ook dezelfde top drie met de meest voorkomende (niet-overdraagbare) ziektes:

Kanker (75%) Hart- en vaatziekten (67%) Longziekten (40%)

Zorgverzekeraars verwachten dat dit de komende vijf jaar niet verandert. Wel is de verwachting dat werkstress blijft toenemen en dat de medische kosten ten gevolge van die stress zal stijgen en in de top drie zal belanden.

Westernachtige taferelen

Basia Staal van OOM Verzekeringen: “Het inperken van medische kosten staat bovenaan onze prioriteitenlijst. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, werken we samen met Aetna (zorgverzekeraar in de VS) die ons gebruik laat maken van haar netwerk van zorgaanbieders. Doordat er contracten worden gesloten met meerdere zorgaanbieders gaan die medische kosten omlaag en hoeven wij niet torenhoge verhogingen van premies door te voeren.”

Het zorgsysteem heeft in de VS iets weg van een westernfilm zegt Staal. “Het zijn wilde woeste prijzen die met de juiste partij in te perken zijn. Elke staat, elk ziekenhuis en elke specialist kan vragen wat het wil. Hoge rekeningen zijn daar regel en helaas geen uitzondering.”

Verschillen in kosten

Een voorbeeld van de verschillen in kosten voor exact dezelfde ingreep:

Een blinde darmontsteking operatie bedraagt nu € 5000,- in Nederland (kan iets afwijken): . In Amerika betaal je voor dezelfde operatie: € 50.000,-. Ze presenteren je dan de rekening en beloven je 20% korting als je binnen twee weken betaalt. Als je niet weet hoe het systeem daar werkt, denk je waarschijnlijk spekkoper te zijn. In werkelijkheid kan er veel meer van die originele prijs af. Wij besparen soms wel 50%. Een potje “Koehandel” (spel Ravensburger) spelen is hier niets bij.

Ook een bevalling kan in de Verenigde Staten een prijskaartje hebben waar je u tegen zegt. Een rekening van 3,6 miljoen dollar voor de bevalling van een baby’tje van 27 weken die nog vijftien weken mag logeren in een ziekenhuis is daar echt niet abnormaal. Vaak ben je daar meer kwijt aan liggeld (kosten voor het verblijf in het ziekenhuis) dan aan de daadwerkelijke medische kosten. Dus ga je naar Amerika of naar Azië, check je ziektekosten- en /of reisverzekering grondig zodat je niet voor nare verrassingen komt te staan.

Hoe de hazen lopen

Staal vertelt: “We weten hoe de hazen lopen in de meeste landen als het gaat om de zorgkosten. Doordat we investeren in bezoeken ter plaatse, zien we met eigen ogen waarom soms een openbaar ziekenhuis betere zorg verleent dan een privékliniek. We spreken daar met artsen, specialisten in openbare en privéziekenhuizen. Als het even kan schuiven we ook aan bij onze verzekerden om te luisteren waar zij tegenaan lopen en wat ze zelf hebben ervaren. Die informatie verzamelen we en verwerken we daar waar mogelijk in onze verzekeringen. Zo kunnen wij onze klanten ook beter informeren over de beste zorg ter plaatse.”

De medewerkers van OOM blijven alert en houden de wereldwijde zorgkosten nauwlettend in de gaten. “Wij willen de ziektekosten kunnen blijven betalen van onze klanten waar zij ook ter wereld zijn. Wij zijn er voor mensen met ongewone verhalen die gewoon goed verzekerd willen zijn. Van een leven over de grens tot een bijzonder bezit: OOM verzekert het.”

Staal vult aan: “Onze klanten zijn gewend om anders te denken. Wat zij doen, durft bijvoorbeeld niet iedereen; denk aan het opzetten van een eigenwijze onderneming of het kiezen voor werken in het buitenland. Maar durven is iets anders dan blind vertrouwen. Juist ongewone verhalen moeten gewoon goed verzekerd zijn.”

Dit artikel is gesponsord door OOM verzekeringen.