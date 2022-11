Jolanda Roos (NN): 'Wanneer iedereen het opgeeft, begint voor mij de uitdaging'

Moeilijke puzzels oplossen

“Toen ik klein was, wilde ik bij de politie. Ik was helemaal onder de indruk door FBI-achtige series en documentaires op Discovery Channel. Het liefst wilde ik forensisch onderzoeker worden. Moeilijke puzzels oplossen, daar haal ik voldoening uit. Hoe complexer, hoe beter. Wanneer iedereen het opgeeft, begint voor mij de uitdaging. Rechercheur ben ik niet geworden, maar in mijn werk bij NN vind ik genoeg puzzels die ik samen met mijn team probeer op te lossen.”

Voelsprieten voor strategische uitdagingen

‘Ik ben manager van het Risk Management Team voor NN Schade & Inkomen. Deze tak van NN richt zich op woon- en autoverzekeringen en op verzekeringen die te maken hebben met verlies aan inkomen door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of ziekte. Ons team kijkt-, denkt- en helpt mee bij projecten binnen Schade & Inkomen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuwe verzekering. Als verzekeraar moet je risico’s nemen om een bepaald rendement te halen, maar deze risico’s moeten wel binnen een vooraf gesteld kader blijven. Voordat een product op de markt komt, wordt er vanuit juridisch en operationeel perspectief naar gekeken, maar ook vanuit financieel strategisch oogpunt. Dat is een heel gepuzzel met cijfers en data. We brengen de risico’s in kaart en wegen deze af tegen het rendement. Als manager is het mijn taak om het team op tijd aan te haken bij projecten. Ik moet daarom zoveel mogelijk op de hoogte zijn van alles wat er binnen en buiten het bedrijf speelt. Mijn voelsprieten staan altijd uit, op zoek naar de strategische puzzels waar mijn team mee aan de slag kan.’

Mijn taak binnen het gezin heeft er misschien onbewust al voor gezorgd dat ik makkelijk de leiding neem

Alles voor het team

“Het managen zat er al vroeg in bij mij. Ik ben de oudste in een gezin van drie kinderen. Mijn broer en zus zijn een tweeling en een jaartje jonger dan ik. We zijn opgegroeid in het prachtige Baambrugge, waar ik veel zomers doorbracht aan de Vinkeveense Plassen. Mijn vader was vrachtwagenchauffeur en vaak van huis. Mijn moeder moest dus zo goed als in haar eentje voor drie kinderen zorgen. Ik hielp haar daarom al van kleins af aan met allerlei praktische zaken, zoals koken. Mijn taak binnen het gezin heeft er misschien onbewust al voor gezorgd dat ik makkelijk de leiding neem. Vooral in praktische zin. Ik ben rationeel ingesteld en altijd op zoek naar oplossingen. Ook in mijn werk.”

“Ik geef leiding aan een team van tien man. Allemaal professionals die weten waar ze over praten. Ik hoef ze dus niet te vertellen hoe ze hun werk moeten doen, maar ik zorg er wel voor dat ze de ruimte krijgen om hun werk goed te doen. Ik geef ze een visie door hun activiteiten in een breder perspectief te plaatsen, het hogere doel. Wat heeft de klant eraan? Waar draagt het aan bij? Ik daag mensen graag uit om meer uit zichzelf te halen en neem niet snel genoegen met een zesje. Ik kijk toe vanaf de zijlijn, maar puzzel ook graag mee wanneer dat nodig is. Het zit in mij om me verantwoordelijk te voelen voor het grote geheel; voor het team, maar ook voor NN. Ik kan echt trots zijn wanneer we als team kunnen bijdragen aan een succesvol resultaat wat voor NN van belang is.”

Van Kilimanjaro naar Vinkeveense Plassen

“Mijn gedrevenheid om doelen te bereiken en de verantwoordelijkheid die ik voel voor het team en NN, zorgen ervoor dat ik veel tijd en energie in mijn werk stop. Toch probeer ik af en toe de knop om te zetten. Zo beklom ik in januari van dit jaar de Kilimanjaro. In m’n eentje, geholpen door een team van dragers en een gids. Hun missie was om mij op de top te krijgen en dat is gelukt. Het was een hele bijzondere ervaring. Het leven daar was zo simpel: rugzak om, schoenen aan en gaan. Dezelfde rust vind ik dichter bij huis, op het eilandje in de Vinkeveense Plassen dat ik samen met mijn zus heb gekocht. Een jeugddroom. We hebben hier niks, maar het voelt alsof we alles hebben. Zodra ik op de boot stap richting het eiland, gaat de knop om. Deze ontspanning heb ik nodig om daarna weer een goede manager te kunnen zijn voor m’n team en voldoening te halen uit m’n werk.”

