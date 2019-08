Creëer bij uw relaties een behoefte aan cyber

Martijn Boerrigter is Adviseur Zakelijk en DGA bij Ekelenkamp in Nijverdal. Dit adviesbureau sloot bij Avéro Achmea de Cyberverzekering af voor een loon- en grondverzetbedrijf. Hoe hebben Martijn en zijn collega’s dat aangepakt? Zijn verhaal, van adviseur tot adviseur.

“Steeds meer mensen worden zich bewust van cybercrime en alle risico’s die erbij horen. Dit komt mede door de berichtgeving in de media plus het groeiend aantal schadegevallen. Cybercrime is echt geen ver-van-ons-bed-show meer. 50 procent van het mkb krijgt ermee te maken. En wist u dat de gemiddelde schade van een cyberincident circa 80.000 euro is? Maatregelen nemen is dan ook essentieel.”

We kunnen niet om cyber heen

“Vroeger was het voor ons als adviseurs genoeg om ondernemers te informeren over cybercrime. Maar tegenwoordig is digitalisering een steeds groter en belangrijker onderdeel van een bedrijf. Logisch, want we kunnen ook niet meer zonder technische innovaties en producten. Ik merk dat cybersecurity dan ook steeds vaker een vast gespreksonderwerp is. Een goede ontwikkeling, als u het mij vraagt. Want deze risico’s managen is cruciaal voor de continuïteit van elke onderneming.”

Cybersecurity als vanzelfsprekend gespreksonderwerp

“Bij adviesbureau Ekelenkamp is cybersecrurity een vast onderdeel van het risico-inventarisatiegesprek. Net zoals we het over de autoverzekering en de inventaris van een bedrijf hebben, zo praten we met onze relaties ook over cybersecurity. Het aansnijden van dit onderwerp wordt zo een vanzelfsprekendheid. Hoe we dat doen? Simpelweg door vragen te stellen. Wat speelt er in uw bedrijf? Hoe wordt er gewerkt? En wat zijn de uitdagingen?”

Systeem gehackt? Dan staan voertuigen stil

“Zo hebben we het ook gedaan bij het loon- en grondverzetbedrijf dat sinds een halfjaar klant bij ons is. Tegenwoordig speelt ook in deze branche ict-innovatie een grote rol. Zo zijn veel landbouwwerkvoertuigen afhankelijk van wifi. En dat brengt cyberrisico’s met zich mee. Want als het systeem gehackt wordt, staan de voertuigen stil – en het bedrijf dus ook. De schade loopt dan in rap tempo op.”

Creëer voor uw relaties de behoefte

“Ziet uw relatie niet hoe belangrijk cybersecrurity is? Creëer dat bewustzijn dan als adviseur. Hoe? Door bijvoorbeeld praktijkvoorbeelden aan te halen. Zo gaat het onderwerp leven. Maak uw relaties ervan bewust dat een cyberincident echt ingrijpende consequenties kan hebben. Laatst nog, bij een garagebedrijf uit Zutphen. Hun complete klantenbestand werd gehackt. Weken (zo niet maanden) stond het bedrijf op allerlei vlakken compleet stil. De facturatie, de loonlijsten, de administratie: niks kon gedaan worden. Het punt dat ik wil maken? Als het op cybercrime aankomt, lijdt een ondernemer vaak meer bedrijfsschade dan hij of zij op voorhand denkt.”

Bied een totaaloplossing

“Aan ons adviseurs de taak om ondernemers een totaalpakket aan beschermende maatregelen te bieden. Die goed, eenvoudig en makkelijk te integreren zijn. Iets waar ze simpelweg geen nee tegen kunnen zeggen. Zoals een cyberpolis. Daarbij is voorkomen natuurlijk beter dan genezen. Dus zorg dat uw relaties maatregelen kunnen nemen. Breng samen met hen zwakke punten in kaart met de cyberscan en wijs hen op cyberpreventiediensten. Goede tip: volg als adviseur zelf een Cybertraining. Zo kunt u uw relaties nog beter van dienst zijn.”

