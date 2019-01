Kifid: Bank mag advies verplichten bij substantiële hypotheekwijziging

Als een klant een hypotheek substantieel wil aanpassen, mag een bank daarvoor advieskosten in rekening brengen, zolang de consument de mogelijkheid heeft om een onafhankelijk adviseur in te schakelen. Dat is de uitkomst van een KiFiD-zaak tussen SNS Bank en een klant.

Het gaat in de zaak om een klant die al een hypothecaire lening bij SNS heeft en daar in 2001 een tweede lening van destijds 50.000 gulden bij krijgt, een SNS Extra Ruimte Hypotheek. Voor de extra lening is een recht van hypotheek op de woning van de klant gevestigd. De klant wil nu de lening omzetten naar een aflossingsvrije variant met een vaste rente voor de duur van 10 jaar. Daarvoor vraagt de bank naast € 250 administratiekosten ook € 1.000 aan advieskosten (8 uur à € 125).

Kleine wijziging

De klant weigert de advieskosten te betalen en hoopt via het KiFiD af te dwingen dat SNS de wijziging doorvoert voor alleen de administratiekosten. Hij vindt dat hij geen advies nodig heeft, omdat het om een kleine wijziging gaat. “Anders dan de Bank stelt, was de lening al hypothecair van aard nu daarvoor een recht van hypotheek op zijn woning was gevestigd. Bovendien bedraagt de lening slechts € 22.000. Door de omzetting wijzigt alleen de rente van variabel naar vast. Omdat de rente die hij nu voor 10 jaar kan afsluiten lager is dan de variabele rente op zijn huidige lening, zullen de maandlasten voor Consument lager worden”, beargumenteert hij.

Maar volgens de bank gaat het niet alleen om een wijziging in de rente, maar ook in leenvorm. De lening is een betaalrekening met kredietfaciliteit, die alleen een variabele rente kent. Door de wijziging wordt de betaalrekening omgezet in een hypothecaire lening. Dit is een wijziging die de Bank niet zonder advies aanbiedt”, is het weerwoord van SNS.

Oordeel

In die redenering gaat de Geschillencommissie mee. Voor een kleine wijziging mag de bank geen advieskosten in rekening brengen, maar in dit geval vindt ook de commissie dat er sprake is van een substantiële wijziging en dat de bank dus advieskosten mag vragen. Het uurtarief is volgens het KiFiD ook redelijk, maar over het aantal uren dat de bank nodig denkt te hebben voor het advies maakt de commissie nog wel een opmerking, dit zou in 5 uur en dus voor maximaal € 625 moeten kunnen.