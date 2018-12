Kifid gaat klachten zelf doorsturen

Van de duizenden klachten die Kifid jaarlijks binnenkrijgt, staat een flink deel toe te boek als onbehandelbaar. Voornaamste reden: in strijd met de procedures leggen veel consumenten hun klacht direct bij het klachteninstituut neer in plaats van eerst bij de bank, verzekeraar of adviseur. Kifid gaat die klachten nu zelf doorsturen naar de beklaagde partij in plaats van dat de klant dat alsnog zelf moet doen.

De Groot bestrijdt in het interview de veelgehoorde kritiek dat Kifid teveel haar oren zou laten hangen naar de financiële sector. “In de helft van de zaken die onze geschillencommissie in behandeling neemt, boekt de consument succes.”

De Groot had eerder dit jaar een interview met amweb over de rol die het Kifid wil spelen. Hij zei toen ook dat consumenten te snel naar het Kifid stappen.