Advocaat: ‘Kifid miskent karakter afsluitprovisie in merkwaardige uitspraak’

Advocaat Robin van Beem noemt de uitspraak van het Kifid waarin zij de omvang van de zorgplicht van de adviseur koppelt aan de door hem ontvangen provisie ‘merkwaardig’. Volgens Van Beem miskent het Kifid dat afsluitprovisie alleen een afspraak is over het moment van betalen van beloning.

In de uitspraak zegt de Kifid Geschillencommissie dat de reikwijdte van de zorgplicht van een adviseur mede afhangt van de mate waarin de adviseur beloond wordt. “Hierbij is onder meer van belang of de adviseur enkel provisie ontvangt voor het afsluiten van de verzekering of tevens een doorlopende jaarlijkse provisie.”

Volgens advocaat Van Beem heeft afsluitprovisie geen enkele relatie tot het moment van verrichten van de werkzaamheden. Soms vloeit de verhouding tussen afsluitprovisie en doorlopende provisie zelfs voort uit wettelijke regelingen. Lees hier zijn blog.