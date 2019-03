Bezoekers amweb twijfelen over laagdrempeligheid Kifid

De vraag of het Kifid laagdrempelig en toegankelijk genoeg is zorgt voor verdeling tussen de bezoekers van amweb. Een kleine meerderheid vindt het nu nog niet voldoende, maar heeft daar verschillende motieven voor.

In totaal geeft 60% van de 258 stemmers aan dat het Kifid niet laagdrempelig en toegankelijk is. De redenen daarvoor liggen uiteen. Zo zegt 39% namelijk te vinden dat de consument beter geholpen moet worden. Daarnaast is er een groep van 21% die vindt dat de adviseur in het geval van een Kifid-zaak te lijden heeft onder het gebrek aan laagdrempeligheid. Naast deze twee groepen vindt 40% van de stemmers dat het Kifid het prima voor elkaar heeft: het is volgens hen genoeg dat je voor lage kosten makkelijk een klacht kunt indienen.

Vivat

De nieuwe peiling gaat over de grote ontslagronde die Vivat Verzekeringen maandagochtend aankondigde. Van de 3500 arbeidsplaatsen die de verzekeraar heeft, verdwijnen er tussen de 900 en 1200, een kwart tot een derde dus. Het aangekondigde massa-ontslag, dat over drie jaar werd verspreid, kwam hard aan bij de vakbonden, die spreken van een mokerslag voor de werknemers en de financiële sector. Wat vindt u van de maatregel? Stem!

